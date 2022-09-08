10 хороших новин 7 вересня

● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне. 14 разів ї@анули по опорниках і скупченню вже неживої сили противника, знов уронілі алігатора і дві сушки.

● Наша постійна рубрика «новини контрнаступу». Наші козаченьки звільнили село Нововознесенське Херсонської області, набили лаптям 5 танків, 12 гаубиць, по три гіаціинти і броньованих лапєвоза. Бавовна завітала на склади боєприпасів у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці. Мінімум 80 лаптів забезпечили своїм орчим сім’ям новеньке авто.

На Херсонському напрямку виведено з ладу лаптєногий артилерійський девізіон, 60% лаптів і техніки перетворилися на органічне і неорганічне сміття відповідно.

Також роз’ї@алася баржа з лаптями і зброєю. Зовсім не дбають про техніку безпеки, переправлялись би вже одразу по дну

● У Херсоні тим часом масовий ісход мусорів. Пишуть рапорти із проханням звільнити їх зі служби «у зв’язку з загостреннями ситуації у Херсонській області». Тут би вже навіть Гіркін вдавився своїми вусами – а шо, так можна було?

● У Балаклії наші козаченьки поповнили обмінний фонд новими жирними тушками: взяли у полон представників того самого самарського Собру, який вчора ридав, що їм тут точно пиздець, ще й разом з їхнім полковником.

● Німеччина передала нам перший контрбатарейний радар Cobra, що дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети і 5 «Гепардів», так шо цих котиків у нас уже 20. Також, за даними Пентагона, ми отримали нові Гарпуни, переобладнані на автомобільну платформу. Раз морських боїв у нас поки немає, будемо гасити на суші цих нікчемних бурлак.

● Цікавий двіж відбувається зараз у Куп’янську, це в нас Харківщина, Ізюмський напрямок, де лапті виють, сивіють від ужаса і прощаються з родичами. Прилетіло по базі абізян на телецентрі. Законна місцева влада вперше з 24 лютого закликала жителів запастися їжею, павербанками і подбати про сховище, бо «ЗСУ» вже близько.

ЗСУ вже близько – три слова, які заставляють серце битися швидше і у нас, і у них. Але як же по різному

● Русня втратила доступ до низки функцій сервісів Google. Не завантажуються розширення з Chrome Web Store, фото профілів, у Chrome не працює пошук за картинками через Google Lens, не відкриваються зображення у Google Доках та Google Maps. У деяких провайдерів взагалі перестала відкриватися вебверсія Google Play.

● Україна анулювала ліцензії російського букмекера 1xBet. Цьому передувала петиція про відповідну заборону.

● 12 серпня «єдіная росія» відкрила у Мелітополі ще один штаб «ми вмєстє с росієй», а сьогодні мелітопольські партизани привітали їх з новосіллям. Трохи захопилися, вопщем, немає більше штабу

Ці блювотні утворення, нагадаю, відкривають зараз на окупованих територіях з метою підготовки до «референдуму». Партизани попередили, що хуй їм а не референдум, ну от і власне… Попередній вибух, якщо пам’ятаєте, відбувся 31 серпня у Бердянську

● Калузьку область деякі впечатлітельні лапті донедавна називали руським Детройтом, за велику кількість заводів зі зборки автомобільної та іншої техніки.

От не вчить русня історію, коли придумує аналогії…

Вопщем, тепер у руському Детройті пизда з работой і заводами, бо всі позакривалися. Але влада знайшла вихід і будуватиме в області величезну сучасну… тюрму. І як вони тільки здогадалися, що лапті роками вчилися на інженерів і слюсарів, а насправді мріяли стати вертухаями?

Ну або зеками, тут вже залежно від того, як вони ставляться до успіхів «спецоперації». Ну от таких як цей

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/448

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