● Непереможна українська армія відбила 35 атак копрокадаврів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили лаптям 10 скупчень, склад боєприпасів, три ребки, позицію ППО і уронілі дрон

● Голодні ігри у Більмаку (Запорізька область) – чомбікі побилися з овцейо@ами за два ящики згущика. Лаптєнога армія вже настільки жалюгідна, що з неї вже якось незручно сміятися.

● У найбільшому храмі Шепетівки відбулося перше богослужіння українською. Цьому передував рік боротьби громади за перехід у ПЦУ, коли московські попи тупо не пускали у храм українських священиків. Тепер же оформлено всі документи

● Райфайзен банк нарешті розтелився що йде з балалайні. Він там десятий за розміром банк, так шо рішення відчутне. Рішення ухвалено під тиском, так шо я туди і далі ні ногою. Як і в Zara та Bershka, які нібито також виходять з рашки

Zara та Bershka – це компанія Inditex. Щоби вийти з росії з найменшими втратами і продати бізнес вона чекала на дозвіл кремлівської влади (на росії кожна іноземна компанія, яка хоче продати свій бізнес, має отримати дозвіл російської комісії з іноземних інвестицій).

За даними видання Forbes, частина магазинів Inditex після ребрендингу планує повернутися на російський ринок навесні 2023 року.

IT-компанія Cisco Systems, найбільший американський виробник мережевого обладнання, теж йде з рашки – через санкції (припинення дії ліцензій та перешкоди до реекспорту). Вони вже заявили, що знищили усі свої російські матеріально-виробничі запаси майже на $23 млн

● На росії вже майже епідемія гепатиту та сифілісу – у січні 2023 на сифіліс захворіли на 71% більше лаптів, ніж за перший місяць минулого року. На гепатит, що передається статевим шляхом - на 45%. А все тому що армія збоченців і ґвалтівників інколи виживає і повертається додому з особливими @лять сувенірами, скоріш за все набутими ще на етапі перебування на росії у ппд. Сподіваюся, що ліків на них не вистачить і вони повільно згниють зсередини.

● Болгарія оштрафувала руснявий «Лукойл» на 100 млн євро – вони порушили закон, не надаючи доступ імпортерам та виробникам моторних палив до власних складів.

Також Болгарія повністю закрила порти для суден лаптів, навіть під прапорами інших країн

● Сезон бавовни у розпалі. У Криму: у Феодосії та під Сімферополем. Щодо другого епізоду, лапті тут же кинулися казати що це просто горить птахофабрика. Але детонувало так, ніби хтось розігрівав патрони у мікрохвильовці. Справа у тому, що на фабриці вже давно замість яєць був склад боєприпасів

У Воронежі - неподалік авіазводу, у Курську – неподалік проспекту Дериглазова (це на честь Кутузова названо?)

У Мелітополі непереможна українська армія терпляче спостерігала, як макаки чотири дні звозять собі усіляке добро на склад і ї@анули, щойно завантаження закінчилося. Всьо что нажито непосільним трудом, плач до неба досі стоїть

«Знаково, що лігво орків знаходилось на звалищі. Обрали для себе найбільш підходяще місце, тепер назавжди там спочивають», – додав мер.

● Наша постійна рубрика «горящая росія». У Краснодарі згорів військкомат, а у Москві – третій поверх будівлі міноборони. Цього разу все звалили на електрочайник

● Узбекистан, Казахстан та Азербайджан скасували гастролі лаптєартистів. Йдеться про заснований Лєпсом фестиваль «жара», у якому мав брати участь він, Бузова тощо. Мабуть організатори просто зрозуміли, що публіка заблює весь зал

● Пам’ятаєте я вам приносила страшну звістку, що концерти Ані Лорак на росії скасовуються, бо лапті переживають, що вона передасть гроші на ЗСУ? От тепер і з Меладзе така ж хуйня. А ще Ротару захотіла продати свою віллу у Криму, але тепер її можуть конфіскувати, бо теж підозрюють, що вона може передати ЗСУ гроші.

Доводили свою лояльність, доводили. Язики у дупі тримали. А он воно все одно як вийшло.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/877

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