● Непереможна українська армія відбила атаки лаптів у районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Авіація, ракетники та артилерія розхерячили лаптям чотири пункти управління, 12 скупчень, чотири позиції ППО.

Російську пакетну армію поповнили 710 рил.

● Під Мелітополем непереможні українські екзорцисти партизани підпалили абізянський штаб у захопленому храмі. Бо благодатний огонь, коли ти лапоть, може бути тільки у такому вигляді.

● Губернатор Орловської області послав чмобіків, які жалкувалися на погану снарягу. Бо якщо вояки з аліекспрес, то сх#ялі у них форма має бути європейського зразка. Губернатору, зрештою, гроші потрібніші, йому машину міняти треба, у старій вже попільничка наповнилася.

● У порту Астрахані, куди морем доправляють іранські дрони, загорівся корабель. Три години потушити не могли. Очевидці перед цим бачили бойового комара з українським прапором і запальничкою.

● У країни-200 закінчуються гроші на війну. Мінрубль за три останні тижні продав облігацій вже на 345 млрд руб (приблизно 206,4 млрд грн). При цьому план на цей квартал становив всього 150 млрд рублів, удвічі менше вже витраченої суми. Так шо статистика уповільнення інфляції на росії вже пішла по пизді

● У Костромській області впав гелікоптер Мі-2, четверо трьохостих, один окочурився

● Служба Божа України викрила чергового руснявого попа, цього разу на Харківщині. Під час окупації піп закликав українців підтримувати лаптів, а після деокупації чкурнув на росію. Все одно нашим рано чи пізно піймається, тільки ще кілька років простраждає на болотах. Якщо його там раніше не придушать за великі душепастирські подвиги.

● Україна отримає першу виплату з 18 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді пільгових довгострокових кредитів вже у січні. Це добре, бо могло бути і пізніше

● У Свердловській області мобілізували депутата, який за два місяці до цього виграв муніципальні вибори у воєнкома.

● У Воронежі через санкції закрився крематорій. Обладнання зламалося, а вони ж тепер не можуть купити у Чехії нове.

@лять, ця країна навіть спалювати трупи не може без зарубіжних технологій. Як вони вихід із мамки під час пологів знаходять і не вилізають через задницю?

Хоча, якщо таки вилізають, то це багато чого пояснює…

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/608

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