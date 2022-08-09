● Непереможна українська армія вкотре відбила наступ у напрямках Авдіївки та Пісків, штурми у напрямках нп Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема та спробу покращити тактичне положення неподалік Богородичного. Прорвати оборону у районі Мар’їнки лаптям знову не вдалося.

● Пентагон анонсував нам пакет зброї на $1 млрд. Дадуть додаткові боєприпаси для Хаймарсів; 75 тис. боєприпасів для 155-мм артилерії; 20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 тис. боєприпасів до них; боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Nasams; тисячу Джавелінів і сотні протитанкових систем AT4; 50 броньованих медичних автомобілів; протипіхотні боєприпаси Claymore; вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання та ще купу всякого корисного по хозяйству. У Скабєєвой в новому ефірі точно або рот порветься, або око вивалиться.

А, і це ще не все. США виділять Україні додатково 4,5 млрд доларів задля допомоги уряду у задоволенні нагальних потреб, спричинених війною.

● Петиція на заборону в'їзду в Україну русні терміном на 50 років набрала 25 тисяч голосів, а значить її розгляне президент. Втім, наскільки відомо, після введення візового режиму жодному лаптю і так пропуск не дали.

● Наша постійна рубрика «командырявые». Анатолій Штефан (Штірліц) пише, що отріцатєльную живучесть показав підполковник Віталій Цикул з 90-ї танкової лаптєногої дивізії. Раз лапті пишуть, що помер героїчно, значить точно якось опозорився. Пам’ятаєте до речі цю шедевральну історію, якраз про танкістів, які намародерили в українських квартирах килимів, напхали собі їх у танки, і потім, коли їх підбили, не змогли вилізти зі своєї імпровізованої юрти з башнею.

● Непереможна українська армія знов в’ї@ала по Антонівському, а до пари і по Каховському мосту, дочекавшись, поки по ньому потягнуть боєприпаси. Абізяни підтвердили влучання і навіть перенесли дату відкриття Антонівського мосту після ремонту.

Херова в них якість ремонту якась. Жодного краштесту від Хаймарса не витримує.

● Тим часом у Маріуполі – шлюбні ігри. Оскільки лапті з абізянами не можуть поділити награбоване, вони знову пострілялися. За одного пораненого лаптя заарештували п’ятьох абізян. Абізяни дуже зляться, що к місцевим (ну тобто к ним) такоє неуваженіє, лапті – що абізяни взагалі записали себе в один з ними біологичний вид. Словом, жаба ї@е гадюку так, шо іскри розлітаються. До речі, кілька іскор спричинили три вибухи, через що розірвало двох жаб з Бурятії, а ще двох тепер добивають місцеві медики.

● До речі, про добивать. Роман Цимбалюк пише, що в Україні майже повністю закінчився 331 парашютний лаптєногий десантний полк. 85% втрати особового складу і техніки. Але командування продовжує вірити у силу російського десантника, тому сказала 70 лаптям, що залишилися від полку, пи$дувати назад і здобувати перемоги.

● У червні я писала, що російські літаки, за прогнозами, за п’ять років почнуть розбирати на деталі. Так от, русня не стала чекати 5 років. Все настільки погано, що розбирають вже, щоби поставити деталі на інші лайнери. Бо нічого ж тепер не купиш. Бо санкції.

За даними Reuters, як мінімум один Sukhoi Superjet 100, один Airbus A350, Boeing 737 та Airbus A320 «Аерофлоту» вже розбирають. За даними Flightradar24 «Аерофлот» не експлуатує вже 50 своїх літаків, що становить 15% парку

● Російські мусора затримали першого зама гауляйтера Нової Каховки Віталія Єфименка за підозрою у бандитизмі – нападав на місцевих бізнесменів. Вилучили зброю і десятки мільйонів рублів. Єфименко – колаборант, до окупації займався бізнесом. На початку місця його машину підірвали, але вижив.

Не вбили наші партизани, росіяни доб’ють

● Компанія Baykar, що робить Байрактари, хоче збудувати в Україні завод і вже купила ділянку. Круто, бо це і нові робочі місця, і реклама українського виробника, бо будуть наші комплектуючі, і бренд зі світовим іменем.

І ще це класний знак – в Україні триває війна, але бізнес настільки вірить у нашу перемогу, що вже готовий інвестувати у великі проекти.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/376

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