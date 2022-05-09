10 хороших новин 8 травня

● Зміїний, стараннями непереможної української армії, перетворюється на нову Чорнобаївку. Майже за добу вони відправили на корм бичку три катери лаптів і уронілі гвинтокрили МІ-8. Нех#й було шастать

● На Волині парафія вирішила доєднатися до ПЦУ, і знаючи, що їхній (вже колишній) піп проти, зібралися громадою і проголосували, поки він копав картоплю, а потім забрали ключі від церкви. А могли би і тойво... Вопщем, не стати московському попу мучеником. Принаймні не цього разу

● Постійна рубрика «росія горящая». У Сибіру вогонь знищив понад 500 житлових будинків, а представник губернатора заявив, що 95% погорілого – то якісь старі лачуги, тому і побиватися нічого. Компенсацію обіцяють – 50 тисяч рублів (742 долари)

Це вам за Одесу, бл@ді

● На Запорізькому напрямку лапті притягли вогнеметну систему «Солнцепек» і в’їбали з неї по своїх же позиціях. «Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримуються українськими військовими. Ми розуміємо, що на травневі є традиція готувати шашлики, але в нас є одне зауваження – паліть себе на території Росії», – прокоментували у 97 Піхотному батальйоні 60-ої окремої піхотної бригади. Я навіть не знаю, що додати.

● Лідери країн G7 пообіцяли нафтове ембарго проти Росії і підтримати України зброєю. США заборонили кремлівським каналам рекламуватися, своїм громадянам - надавати росіянам фінансові послуги, ввели додаткові обмеження на промисловий сектор Росії, санкції проти «Промтехнології», яка виробляє гвинтівки та іншу зброю ну і ще всякого різного.

G7 скоротить або відмовиться від імпорту російської нафти. Але хотілося б знати, путін до того часу ще не помре від старості?

● Посольство США повернулося у Київ. Пам’ятаєте, як було моторошно, коли дипломати у лютому один за одним їхали, і як стискалося серце з думкою – а раптом таки буде війна.

Їхнє повернення – це однозначно дуже хороший знак, значить Місто Каштанів у відносній безпеці

● «Совкомфлот» - одна з найбільших судохідних компаній лаптів, вимушена продавати третину своїх корит щоби погасити кредити. Сподіваюся, китайські покупці обдеруть їх як липку

● Непереможна українська армія за день набила лаптям 400 голів живої сили, 8 танків, 28 броньованих машин, сім РСЗВ ну і ще усілякого потрошку. Лапті у радіоперехопленнях ниють, що Україна страшніша за Чечню. Уявляєте, як на росії ссуться, що путін завтра оголосить загальну мобілізацію?

● Google почав блокувати акаунти підсанкційних російських депутатів, які потрапили під санкції, а YouTube видалив відео за участю Рогозіна. Вопіющая русофобія

● Пес-сапер Патрон отримав від Зеленського медаль за віддану службу і обгавкав Джастіна Трюдо, а героїчна кішка Шафа з Бородянки (це та яку діставали пожежною драбиною з 7 поверху зруйнованого будинку, де вона місяць просиділа) – вже навіть трохи набрала вагу.

Такі ми різні з лаптями - у нас символи кмітливості і витримки - кішка і пес, а у них - пижжена стара, яка їх ненавидить і літери у кольорах колорадки

Источник: https://t.me/valentynaeminova/243

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