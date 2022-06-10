● Ви не повірите, але ми ввели проти Путіна санкції! Зеленський сьогодні підписав указ. Крім Х#йла під санкції потрапили Пєсков, Мішустін, Шойгу, Лавров, Патрушев, загалом 236 підприємств і 260 лаптєй.

Якщо озадачуватися, що це значить у практичному сенсі, то, здається, нічого, тому що Х#йло і так офіційно не мало у нас рахунків і не вело економічної діяльності. Але символізм цього указу дуже значущий.

● Непереможна українська армія виї@ала і висушила 15ту окрему лаптєногу мотострілецьку бригаду 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, повідомляє Генштаб. Втрати складають орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими, при тому, що всього участь у бойових діях брали близько 1800 лаптєй

На Бахмутському напрямку українські захисники також навішали лаптям таких гарних пи$дюлів, що ті відповзли для відновлення боєздатності першої та сотої омб 1-го армійського корпусу

● Тим часом біля Мар'їнки збунтувалися абізяни з «ДНР», яких перекинули на штурм. Заявили, що хочуть фломастери, шаблю і грамоту, а помирати не хочуть, ні на росії, ні задля росії включно. Лапті за сім відправили цих гордих повстанців у сізо і там трошки влаштували їм геноцид народу Донбасу. Решта після цього різко відновила свої патріотическії чувства

● Постійна рубрика «горящая россія», а від сьогодні ще і тонущая, але про все по порядку. Під Москвою горів завод з виробництва військової оптики. Вогонь швидко поширився, охопивши 700 квадратних метрів площі, гасили аж до вечора.

Також на росії підпалили вже, здається, 19-й військкомат, цього разу у Владівостоці.

У Башкирії тим часом затопило дощами три села. Владі на це приблизно так же похуй, як і на пожежі.

● Volkswagen через санкції звільняє працівників російських заводів. Близько 200 лаптєй залишилися без роботи, а ще тисячі – без деталей

● Влада Брянська до усрачки налякала місцевих лаптів конкурсом на найкраще утримання бомбосховища. Зачувши про те таке змагання, ті одразу склали два плюс два і вирішили, що їх скоро бомбитимуть. Чиновники, щоби заспокоїти булькання народних мас, стали пояснювати, що конкурс взагалі не новий і вони завжди так дєлалі.

● В «ЛНР» загорівся стадіон, де була розташована база ПВК «Вагнер». За анонімними даними, є загиблі серед лаптів.

● Нарешті самі лапті визнали, що вони м’ясо і почали зберігати туші своїх двохсотих на м’ясокомбінатах. Хороша новина полягає у тому, що мруть лапті настільки активно, що не вистачає вже і цього приміщення, і вони шукають промислові холодильники по всьому Мелітополю. Погана новина полягає у тому, що потім жодень українець не захоче купувати м’ясо з холодильників, у яких зберігалася русня, тому приміщенням, скоріш за все, пи$дець

● Українські освітяни будуть із зарплатами. Україна та Світовий банк підписали угоду про позику у розмірі 1,5 млрд доларів для цих цілей.

● Українці у Тіктоку помстилися русні за постійні крадіжки наших пісень із намаганням перекласти їх російською. «Золото Карпат» переклав хіт співачки Максім азірівкою і тепер десятки українців на камеру співають «знаєш чи ти, вздівж нічних даріг шла бісіком не жаліючи ніг». Це хороша тенденція, можна записати цілий альбом, потім хакери зламають російські радіостанції і лаптям це крутитимуть, поки вони не почнуть вішатися

Источник: https://t.me/valentynaeminova/291

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