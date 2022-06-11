10 хороших новин 9 червня

● Непереможна українська армія задвохсотила на Луганщині двох чергових зрадників, які встигли дослужитися до лаптєкапітанів. Перший - комвзводу, це з його корпусу був ліквідований днями генерал Кутузов. Другий – комбат танкового.

Також є здобич у вигляді двох кадрових. В районі Сєверодонецька ліквідували російського замкомбрига, який діяв під званням та ім'ям прикриття – гвардії полковник Руслан Калінін, він же «Самурай» (ай-яй, не встиг зробити харакірі), і важко поранили офіцера під званням та ім'ям прикриття генерал-майор Денис Кудасов, він же «Ташкент», а віднедавна «Директор». Цього чорта евакуювали, але він має всі шанси здохнути дорогою.

● У Донецьку пролунав вибух неподалік офісу Пушиліна, який зараз міняє «уряд» з місцевих абізян на російських лаптів. Останнім було би дуже зручно влаштувати Дєніске красивий похорон, поставити піонерів біля пам’ятника і повноцінно втягнутися у дерибан. Ви помітили, що у нього вже зараз вигляд як у гробу – торжественний і печальний.

● Може бути, що то хтось з українців назавжди поламав лаптям Rutube. Mash повідомляє, що «велике знищення» зробила одна людина, колишній член команди, і, що важливо, українець. Він за годину віддалено підключився до серверу Rutube і видалив усе пов’язане із відеохостингом

● Обоз з власних джерел пише, що серби спіймали жирну дічь – генерала-сбушника Наумова. Пам’ятаєте цю гучну справу: типу його замовив Нескоромний, потім втік, розбірки у відомстві. Наумов, як виявилося, теж втік, за кілька годин до того, як Україну почали бомбити 24 лютого. Із собою цей хом’як прихопив 600 тис євро і торбу з діамантами, але попався на кордоні.

У Сербії за контрабас на нього чекає до 12 років позбавлення волі, якщо не відкупиться в обмін на секретики, бо серби дуже дружать з росіянушками. Так шо самий час знову випускати на арену Нескоромного

● У лаптів закінчуються крилаті ракети, це хороша новина. Погана у тому, що вони зможуть воювати ще рік із тим гівном, що в них залишилося. Хороша новина у тому, що їм все одно пи$да

● А ця історія вкотре підтверджує, що всі сепари тупі як лом. У Кам'янець-Подільському сусіди побилися з проросійськими курвами – мамкою і дочкою, через їхні погляди, після чого обидві сторони конфлікту поскаржилися у поліцію. Копи заяви прийняли і від тих і від тих, а додатково прийняли ще і цих двох макак, трошки помоніторивши їхні соцмережі, де вони розповсюджували українофобські заяви, а також закликали не воювати і лягти під Путіна.

Сподіваюся, що у тюрмі сусіди їм дістануться не гріші і весело пи$дитимуть їх кожен день. Ну ж бо ми укрофашисти, треба інколи соответствувать репутації

● У Кривому Розі почав відновлювати роботу один з найбільших гірничо-металургійних комбінатів України - «АрселорМіттал». Повернувся до роботи і нещодавно обстріляний Дарницький вагоноремонтний. І це якраз той варіант, коли заводський лязг і грохот лунає як музика.

Українців, які хочуть працювати, ви х#й чим зупините.

● Підприємцям, які під час дії воєнного стану не подали проміжну чи річну звітність, дозволили це зробити протягом 3 місяців після війни. Ще уряд обіцяє безповоротні гранти та пільгові кредити для бізнесу. Заявки буде треба подавати через «Дію» у формі бізнес-плану.

● Русня тим часом скоро відправлятиме дітей у школу голими-босими, бо стандартний набір школяра подорожчав більш ніж удвічі. Захмарні ціни на все паперове, решту канцелярки, одяг і взуття, бо навіть російське гівно шиють з імпортних матеріалів. Раніше відкладали на збори до школи одну зарплату, тепер доведеться дві. Повертаються у вжиток гумаки, саморобні зошити і перелицьовані пальта. Зате, бл@дь, масово відновили піонерію.

● Франція заявила про готовність допомогти Україні деблокувати морські шляхи. «Ми до послуг сторін для того, щоб провести операцію, яка дозволить забезпечити безпечний доступ до порту Одеси, тобто, щоб кораблі змогли проходити попри заміноване море», – заявив радник президента.

Мені одній подумалося, що Макрон просто плаватиме від бомби до бомби і вмовлятиме їх не вибухати?

Источник: https://t.me/valentynaeminova/294

Новости портала «Весь Харьков»