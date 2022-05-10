10 хороших новин 9 травня

● Ленд-ліз наш! Байден підписав закон і тепер купа ніштяків для непереможної української армії приїде до нас значно швидше, щоби наші воїни п#здили русню у морі, у небі і на землі.

Це без перебільшення вікопомна подія.

● Балалаєчний парад мене, звісно, теж порадував. І не стільки відсутністю армійської потужності, техніки та навіть бойового настрою – всі стояли як обісрані – скільки виглядом путіна і його промовою. Видно, що старий дуже здав. Він не гримів про якісь хоч би й вигадані перемоги, не оголосив всьому світу війну, а росії – мобілізацію, він взагалі своїм нинішнім видом тільки власного лікаря налякати міг би.

Мимрив щось на виправдання розв’язаної ним війни. Як психічно хвора людина, що повтороює одне і те саме, десятки разів, поступово заводячись.

Тільки він психічно здоровий. Але вже майже немічний. Цю війну на виживання ми виграємо, бо слабкість - це єдине, чого не пробачають лапті своїм диктаторам.

● У Маріуполі не провели парад за участі полонених українців. Мені страшенно пекло від однієї думки про приниження наших Воїнів, тому добре, що обійшлося.

Загалом паради в регіонах цієї жалюгідної країни варто було подивитися просто заради настрою. Знаєте чому русня проти святкування Хеловіну? Бо в них на 9 травня свій. Вся місцева нечисть виповзає на світ божий, якісь медсестри в костюмчиках з сексшопу, лапті з гвинтівками на пересувних платформах кувиркаються, і вінчає увесь цей бл@дюшнік хода у Маріку, де щоби хоч якось заповнити вулицю, нею тягнули величезну ганчірку.

Навіть росіяни з їхніми специфічними копрофагськими смаками вважають цей парад позорним дебілізмом і зазначають, що ніх#я не відчувається празніка.

● А зате скільки візгу сьогодні було перед російськими телевізорами, коли на них, стараннями хакерів, що зламали приставки, з’явився напис: «На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх убитих дітей. ТБ і влада брешуть. Ні війні»

● Журналісти «Лєнта.ру» вирішили, що пора зйобуватися у Європу і виклали на сайті тексти з критикою путіна. Вони вже звільнилися і затягнули пісню про те, що ЗМІ в них нерукопожатне, але вони там не всі такі, ко-ко-ко.

Спливуть тепер десь у Німеччині. Але коли таке робиться – це все одно добре, бо розхитує нерви лаптям.

● На росії горить вже сьомий військкомат, і знову через коктейлі Молотова. Шкода, що вони їх підпалюють, коли в будівлі вже нікого нема.

● Британська розвідка повідомляє, що у лаптів закінчуються високоточні боєприпаси, тому їм доводиться бомбардувати Україну застарілими ракетами і бомбами. Ці хєрні менш надійні, менш точні та легше перехоплюються.

● На росії, у країні-переможниці, люди неподалік столиці живуть без газу і сруть в дірку у підлозі, а у Києві, який час від часу обстрілюється зупинку електрички переносять на зручніше бл@ть місце! І тепер київська кільцева електричка матиме ще зручнішу зупинку на станції Дарниця – не у приміському тупику, до якого йти пішки вздовж недобудови, а на сьомій та восьмій коліях вокзалу.

● Британія ввела новий пакет далекосяжних санкцій проти Росії та Білорусі на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Нові санкції включають імпортні мита та заборони на експорт. 35% тариф на російські товари, у тому числі платину та паладій, та повну заборону на експорт до Росії деяких британських товарів.

Уявляєте, ми переможемо, а їм ставатиме жити все гірше і гірше.

● Непереможна українська армія теж як могла, привітала лаптів з їхнім сакральним святом. 250 двохсотих, 13 танків, САУ, БТР, два міномети, шість тягачів і один безпілотник.

А ще тролі з Холодного Яру пройшла на своїй ділянці відповідальності парадом на російських трофейних танках. Обожнюю.

Источник: https://t.me/valentynaeminova/244

Новости портала «Весь Харьков»