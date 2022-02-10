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10 лютого 2015 року: обстріл Краматорська зі «Смерчів»

10 лютого 2015 року: обстріл Краматорська зі «Смерчів»

Сім років тому, 10 лютого 2015 року, російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл аеродрому та густозаселених районів Краматорська.

Цього дня, починаючи з 11:51 у Краматорську сталося дві серії вибухів з інтервалом у 30 хвилин. Місто обстріляли з великокаліберних систем залпового вогню. Ракети були оснащені касетними боєприпасами, забороненими Конвенцією про касетні боєприпаси.

Снаряди накрили Краматорський аеродром та житлові квартали міста.

У перших повідомленнях штабу АТО йшлося, що обстріл ворог вів із ракетних систем «Торнадо».

Того ж дня Генштаб уточнив, що стріляли із систем БМ-30 «Смерч». За даними Донецької ОДА, загинули 17 осіб, 64 особи були доправлені у лікарні. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 41 будівлю.

10 лютого 2015 року: обстріл Краматорська зі «Смерчів»

Источник: armyfm.com.ua

Видео: Військове телебачення України

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