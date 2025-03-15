100% Нижньодніпровського нацпарку затоплено через підрив греблі Каховської ГЕС

А 12% вигоріло. Продовжуємо розповідати про наслідки російського екоциду.

Нижньодніпровський нацпарк знаходиться в Херсонській області. Як і багато інших охоронюваних територій, він постраждав через війну. Зараз він окупований.

На цій інфографіці унікальні карти, які показують наслідки війни — зліва зменшення рослинного покриву (чим менше червоного, тим менше рослин), а справа наслідки обстрілів та пожеж.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4664

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