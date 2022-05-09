«11 человек, которые прятались в подвальном помещении в Шипилово на Луганщине, перестали выходить на связь», – глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне практически не прекращают огонь, поэтому невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, где, вероятно, погибли 60 человек, ни в Шипилово.

8 травня 24 рази вони цілили по населенню Луганщини.

У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатських волонтери.

Серед постраждалих в Білогорівці, звісно, є діти. Як і поранену дитину з Привілля, їх госпіталізовано до Дніпра".



Источник: https://t.me/truexanewsua/45937

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