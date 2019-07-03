11 друзей патриарха Кирилла или операция “атака на Константинополь”

Абсурдные заявления патриарха Филарета как анонс активной фазы религиозной войны между Москвой и Константинополем.

Итак, Филарет, с головой окунувшийся в войну против Вселенского патриарха Варфоломея, продолжает угождать своим Московским кураторам и выдавать “на гора” перлы, от которых у “высокодуховного сообщества” стынет кровь в жилах, а у здравомыслящих людей возникает диссонанс, ввиду абсурдности заявлений.

Да, я имею ввиду самые свежие высказывания уже как “не почетного” патриарха о том, что сотрудничество с КГБ не грех, а так же о том, что Украина расплатится с Варфоломеем за предоставление Томоса об автокефалии церквями и храмами.

Что же, Филарет свою роль “спасителя” православного мира отыгрывает “на ура” и буквально вчера ещё бывший токсичной персоной №1 для СМИ РФ, сейчас он уже “герой” и в стенах Данилова монастыря его ждут с нетерпением. Тем более что его появление там будет входить в общий план по монополизации православия Москвой.

Как известно, для Москвы сейчас принципиально важно внести раскол в православный мир и активная фаза этого процесса будет начата в ходе так называемого Всеправославного Собора, который регулярно пиарится как в гибридных, так и аффилированных ими СМИ. Кроме того, разного рода официальные и полуофициальные лица от московского экзархата постоянно акцентируют внимание на праве Москвы собирать такого рода собор.

Например, намедни, заместитель председателя Внешних связей Московского Патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что Всеправославный собор будет созван, в том числе и для решения “украинского вопроса”. Аналогичное мнение высказывала другая говорящая голова РПЦ, митрополит Московского Патриархата в Украине Антоний Паканич, при этом, не стесняясь называть действия Константинополя “неканоническими”

В свою очередь, так называемый Всеправославный собор приобретает и своих сторонников, представителей православия из стран, традиционно испытывающих периферийный трепет перед Москвой. Причем часть из них уже себя проявили в ходе празднования юбилея Онуфрия, что было своеобразной репетицией намечающегося псевдо-собора.

Так, поздравить Онуфрия приехали представители 11 поместных церквей из разных стран, среди которых представитель Болгарии, митрополит Ловчанський Гавриил (сравнивший Онуфрия с Владимиром Великим), Польши, Сербии и т.д.

Это мероприятие так же позволило по поводу и без оного высказаться некоторым высокопоставленным священнослужителям и по вопросу псевдо-собора.

Так, представитель Сербской Церкви епископ Моравичский Антоний в интервью порталу СПЖ заявил, что украинский вопрос “Должны решать соборно”, а виноват в сложившейся ситуации исключительно Константинополь. Представитель Кипрской Православной Церкви митрополит Киккский Никифор вторил этому нарративу, так же поднимая вопрос о “неканонических действиях Константинополя”.

Таким образом, подытоживая, что мы имеем?

Не имеющий сколь-нибудь существенной поддержки в Украине патриарх Филарет проводит откровенно антигосударственную компанию по дискредитации не только ПЦУ, но и Константинополя, регулярно вторя российской пропаганде и декламируя тесты из Данилова монастыря. Защита КГБ, фейки о храмах и церквях для Варфоломея явно ещё не вершина айсберга информационных посылов, которые этому персонажу нужно будет излить в медиапространство, для обеспечения полнейшей благосклонности в Москве. Тут не удивлюсь, даже если Филарет начнёт отбеливать имя Сталина, в соответствии с идеологией православного коммунизма РФ.

Между тем, этот сумбур и хаос, который выливается потоком из его уст, ничто иное, как информационная подготовка полномасштабного удара по Константинополю и расколу православия. По крайней мере, в Даниловом монастыре патриарх Кирилл уже обзавелся своими “друзьями” и готовится к полномасштабному наступлению.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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