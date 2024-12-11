11 грудня 1882 року на Львівщині народився Андрій Бандера, батько Степана Бандери
11 грудня 1882 року на Львівщині народився Андрій Бандера, священик УГКЦ, капелан УГА, делегат Української Національної Ради ЗУНР. Батько Степана Бандери.
Родина Бандер мала сімох дітей. В сорок років Андрій Бандера вратив дружину (померла від хвороби) і сам опікувався малими. Папа Римський дозволив йому одружитися вдруге. Та Бандера і надалі сам виховував дітей, відповівши: «що людям, те і нам!».
Головна заслуга отця Андрія в тому, що він створив зразкову українську родину і виховав дітей борцями за краще майбутнє свого народу, які виявили себе лідерами та провідниками.
У травні 1941-го його заарештували НКВДисти і кинули до Станіславської в’язниці. За те, що «будучи батьком керівника закордонного проводу антирадянської націоналістичної організації ОУН Бандери Степана Андрійовича, підтримував з ним до останнього часу систематичний зв'язок». (https://telegra.ph/file/501d685f182c2036ca423.jpg)
Протягом п’яти днів тривали допити. Потім серед ув’язнених поповзли чутки про те, що Бандеру розіп’яли на хресті. Якщо вірити матеріалам кримінальної справи, його перевезли до Києва і після катувань засудили до розстрілу.
10 липня 1941-го вирок було виконано. Даних про місце розстрілу немає, ймовірно Андрій Бандера зустрів смерть у Биківнянському лісі.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10098