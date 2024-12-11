Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:02
Просмотров: 56

11 грудня 1882 року на Львівщині народився Андрій Бандера, батько Степана Бандери

11 грудня 1882 року на Львівщині народився Андрій Бандера, батько Степана Бандери

11 грудня 1882 року на Львівщині народився Андрій Бандера, священик УГКЦ, капелан УГА, делегат Української Національної Ради ЗУНР. Батько Степана Бандери.

Родина Бандер мала сімох дітей. В сорок років Андрій Бандера вратив дружину (померла від хвороби) і сам опікувався малими. Папа Римський дозволив йому одружитися вдруге. Та Бандера і надалі сам виховував дітей, відповівши: «що людям, те і нам!».

Головна заслуга отця Андрія в тому, що він створив зразкову українську родину і виховав дітей борцями за краще майбутнє свого народу, які виявили себе лідерами та провідниками.

У травні 1941-го його заарештували НКВДисти і кинули до Станіславської в’язниці. За те, що «будучи батьком керівника закордонного проводу антирадянської націоналістичної організації ОУН Бандери Степана Андрійовича, підтримував з ним до останнього часу систематичний зв'язок». (https://telegra.ph/file/501d685f182c2036ca423.jpg)

Протягом п’яти днів тривали допити. Потім серед ув’язнених поповзли чутки про те, що Бандеру розіп’яли на хресті. Якщо вірити матеріалам кримінальної справи, його перевезли до Києва і після катувань засудили до розстрілу.

10 липня 1941-го вирок було виконано. Даних про місце розстрілу немає, ймовірно Андрій Бандера зустрів смерть у Биківнянському лісі.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10098

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16.00 11.12.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:32    25
Вітаємо з професійним святом співробітників Антитерористичного центру СБУ!
Сегодня 15:55    57
Трамп міг би спробувати переглянути кредит на 20 млрд доларів для України, але...
Сегодня 10:29    175
Правительство рф поддержало законопроект, запрещающий брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык
Сегодня 10:16    139
Україна може дозволити експорт зброї
Сегодня 10:03    133
СБУ та Нацполіція затримали рекетирів, які «вибивали» гроші з важкопораненого воїна ЗСУ та його дружини
Сегодня 09:51    146
Тема пошатнувшегося авторитета путина в западных СМИ на фоне падения режима Асада
Сегодня 09:39    154
Не пійматись на гачок: у "Нафтогазі" попередили українців про шахраїв
Сегодня 09:27    174
Активи учасників злочинної організації в ФДМУ арештовано за кордоном
Сегодня 09:16    136
412 млн гривень національного кешбеку нарахувала держава
Сегодня 09:07    119
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 