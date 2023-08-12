11 серпня 1984 року. Рональд Рейган під час пресконференції жартує про «оголошення руzні поза законом»

Президент США Рональд Рейган, перевіряючи мікрофон перед пресконференцією, для розминки мовного апарату, заявив на всю країну, не знаючи, що мікрофон увімкнули:

"Дорогі американці, дуже радий повідомити вам, що я щойно підписав закон про оголошення росії поза законом на віки вічні. Бомбардування почнеться за п'ять хвилин".

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6424

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