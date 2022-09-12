11 вересня 1969 року КДБ заарештовало Мустафу Джемілєва

11 вересня 1969 року органами КДБ був заарештований активіст кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв.

На той час Мустафа був одним із засновників Ініціативної групи захисту прав людини. Активіст кримськотатарського руху, дисидент, політв’язень, який згодом став національним героєм і очолив рух кримських татар за репатріацію.

Засуджений у січні 1970 р. за статтею 190-1 на 3 роки ув’язнення. Поклав усе своє життя на національну боротьбу, його судили вперше у 1966, потім у 1970, 1974, 1976, 1979, 1983 і останній раз – у 1986 р.

Рух кримських татар за повернення до Криму був наймасовішим дисидентським рухом в СРСР – тільки акції цього руху нараховували сотні тисяч учасників. Він відіграв велику роль у боротьбі з радянським тоталітаризмом.

Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV та V ступенів, ордена «За інтелектуальну відвагу» та ордена Турецької Республіки, лауреат премії: імені Фрітьофа Нансена управління Верховного комісара ООН у справах біженців, імені Пилипа Орлика «За демократизацію українського суспільства», «Світло справедливості» та «Солідарності», володар «Хреста Солідарності Боротьби».

Він почесний доктор права Сельджуцького університету та Вищого технологічного інституту, почесний доктор у галузі міжнародних відносин Чанаккаленського університету імені Вісімнадцятого березня, почесний громадянин турецьких міст Кастамону та Кириккале. Польща висунула кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру 2022 року

Нині Мустафа Джемілєв є народним депутатом України від партії «Європейська солідарність». Виступає прихильником європейської та євроатлантичної інтеграції України, утвердження в українському суспільстві засадничих принципів демократії, що є основою для відновлення прав кримськотатарського народу, який знову повернеться на свою історичну землю — Крим— складову частину Української держави.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4645

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