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117 км за 131 день. Кремль вихваляється «визволенням ЛНР», але насправді це далеко не перемога

117 км за 131 день. Кремль вихваляється «визволенням ЛНР», але насправді це далеко не перемога

Міністр оборони рф шойгу на зустрічі з путіним заявив про повне «звільнення Луганської народної республіки». Останній подякував за «перемогу», присвоїв звання героя росії двом командувачам окупантських угруповань та дав наказ відпочивати підрозділам групи «Центр».

Усе це відбулося 4 липня, а «Спецоперація зі звільнення Донбасу», нагадаємо, розпочалась 24 лютого.

НаSPRAVDI, відстань від Луганська до Лисичанська майже 117 км. Їх можна проїхати на авто за 1 годину 56 хвилин. Щоб подолати цю відстань російській армії знадобився 131 день...

Ця «перемога» обійшлася Путіну у понад 36 350 бійців, 1 594 танки, 3 772 бойові броньовані машини, 806 одиниць артилерійських систем, 247 РСЗВ, 105 систем ППО, 217 літаків, 187 вертольотів та решти «дрібниць» на кшталт крейсера «Москва».

В історії війни буде зафіксовано: «вихід на адміністративні кордони ЛНР», до яких з Луганська було 117 км, зайняв для російської армії 131 день. Крапка.

Источник: https://t.me/spravdi/12456

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