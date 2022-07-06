117 км за 131 день. Кремль вихваляється «визволенням ЛНР», але насправді це далеко не перемога

Міністр оборони рф шойгу на зустрічі з путіним заявив про повне «звільнення Луганської народної республіки». Останній подякував за «перемогу», присвоїв звання героя росії двом командувачам окупантських угруповань та дав наказ відпочивати підрозділам групи «Центр».

Усе це відбулося 4 липня, а «Спецоперація зі звільнення Донбасу», нагадаємо, розпочалась 24 лютого.

НаSPRAVDI, відстань від Луганська до Лисичанська майже 117 км. Їх можна проїхати на авто за 1 годину 56 хвилин. Щоб подолати цю відстань російській армії знадобився 131 день...

Ця «перемога» обійшлася Путіну у понад 36 350 бійців, 1 594 танки, 3 772 бойові броньовані машини, 806 одиниць артилерійських систем, 247 РСЗВ, 105 систем ППО, 217 літаків, 187 вертольотів та решти «дрібниць» на кшталт крейсера «Москва».

В історії війни буде зафіксовано: «вихід на адміністративні кордони ЛНР», до яких з Луганська було 117 км, зайняв для російської армії 131 день. Крапка.

Источник: https://t.me/spravdi/12456

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