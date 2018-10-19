12 часов ада: сотни пассажиров стали "заложниками" в столичном аэропорту
Около 200 пассажиров застряли в аэропорту
Из аэропорта "Борисполь" не смогли улететь около 200 пассажиров, которые приобрели авиабилеты в Египет
Известно, что задерживают рейс Bravo Airways на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Сообщается, что самолет должен был вылететь еще три ночи 18 октября. К сожалению этого не случилось, а измученные туристы остаются в ожидании своего полета.
По предварительной информации, пассажиры заняли свои места вовремя, после чего их попросили покинуть салон из-за неисправности самолета.
"Пассажиров посадили на самолет, однако позже объявили о технической неисправности и вывели всех обратно", - говорится в сообщении.
Рейс переносили несколько раз. Каждый из них обещали, что вскоре все желающие смогут занять свои места. Сначала говорили о вылете в шесть утра, затем в 9 и 10. В конечном итоге на табло появилась информация о том, что вылет запланирован на 16:00.
"Около 200 пассажиров и до сих пор находятся в ожидании самолета, вылет которого на информационном табло постоянно откладывается. В общем пассажиры ждут уже больше 12 часов. Среди туристов есть около 20 детей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ryanair распродает копеечные билеты: цены и направления.
Ирландский лоукостер Ryanair запускает распродажу билетов. Теперь из Киева и Львова в Европу можно добраться от 10 евро.
По данным перевозчика, билеты по такой цене можно купить из Киева в Быдгощ, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Варшаву, Вроцлав, Братиславу и Вильнюс.
Источник: znaj.ua