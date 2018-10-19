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12 часов ада: сотни пассажиров стали "заложниками" в столичном аэропорту

Около 200 пассажиров застряли в аэропорту

12 часов ада: сотни пассажиров стали "заложниками" в столичном аэропорту

Из аэропорта "Борисполь" не смогли улететь около 200 пассажиров, которые приобрели авиабилеты в Египет

 

12 часов ада: сотни пассажиров стали заложниками в столичном аэропорту

 

Известно, что задерживают рейс Bravo Airways на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Сообщается, что самолет должен был вылететь еще три ночи 18 октября. К сожалению этого не случилось, а измученные туристы остаются в ожидании своего полета.


По предварительной информации, пассажиры заняли свои места вовремя, после чего их попросили покинуть салон из-за неисправности самолета. 
"Пассажиров посадили на самолет, однако позже объявили о технической неисправности и вывели всех обратно", - говорится в сообщении.


Рейс переносили несколько раз. Каждый из них обещали, что вскоре все желающие смогут занять свои места. Сначала говорили о вылете в шесть утра, затем в 9 и 10. В конечном итоге на табло появилась информация о том, что вылет запланирован на 16:00.

 

"Около 200 пассажиров и до сих пор находятся в ожидании самолета, вылет которого на информационном табло постоянно откладывается. В общем пассажиры ждут уже больше 12 часов. Среди туристов есть около 20 детей", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Ryanair распродает копеечные билеты: цены и направления.

Ирландский лоукостер Ryanair запускает распродажу билетов. Теперь из Киева и Львова в Европу можно добраться от 10 евро.

По данным перевозчика, билеты по такой цене можно купить из Киева в Быдгощ, Гданьск, Краков, Познань, Стокгольм, Варшаву, Вроцлав, Братиславу и Вильнюс.

 

 

 

 

Источник: znaj.ua

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