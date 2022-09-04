12 из 16 федеральных земель Германии прекратили прием новых беженцев из Украины

С начала войны из Украины в Германию бежало более 980 тысяч человек. В последнее время прибывают в среднем 875 человек в день.

Для сравнения, украинско-польскую границу ежедневно пересекают более 22 тысяч человек, и в настоящее время Польша предоставляет временную защиту более чем 2 миллионам украинцев. Это, в основном, женщины с детьми. При этом более 30% беженцев нашли работу.

Джерело: https://t.me/vekha/47621

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