Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 102

12 вересня 1941 р. в росії створено загороджувальні загони

12 вересня 1941 р. в росії створено загороджувальні загони

12 вересня 1941 р. радянська Ставка Верховного Головнокомандування прийняла директиву № 001919 про створення загороджувальних загонів у стрілецьких дивізіях.

«Досвід боротьби з німецьким фашизмом показав, що в наших стрілецьких дивізіях є чимало панічних і відверто ворожих елементів, які при першому ж натиску з боку противника кидають зброю, починають кричати: «Нас оточили!» і захоплюють за собою інших бійців. В результаті подібних дій цих елементів дивізія вдається до втечі, кидає матеріальну частину… Подібні явища мають місце на всіх фронтах». А «твердих і стійких командирів і комісарів у нас не так багато».

Армія Сталіна не бажала воювати за свого вождя, небаченими в історії воєн мільйонами здавалася в полон. Єдиний висновок вождя у цій ситуації – «мало комісарів». Тож якщо «раби» бунтують, то потрібно більше карателів. А вже вони забезпечать, «не зупиняючись перед застосуванням зброї, ліквідацію ініціаторів паніки і втечі». А ще – здійснять «підтримку чесних і бойових елементів дивізії, не схильних до паніки, але стурбованих загальною втечею».

Наказом НКВД від 19 липня 1941-го були створені окремі стрілецькі взводи, роти і батальйони: «…начальнику особливого відділу надається право розстрілу дезертирів на місці».

28 липня 1941-го директива Управління особливих відділів НКВС СРСР вимагала «посилити роботу загороджувальних загонів».

Загороджувальні загони розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі військовослужбовців з поля бою, захоплення шпигунів, диверсантів і дезертирів, повернення до частини втікачів і військовослужбовців, що відстали.

Згідно з наказом Ставки Верховного головнокомандування, загороджувальний загін мав бути у кожній стрілецькій дивізії.

Загороджувальні загони були розформовані наприкінці жовтня 1944-го.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4647

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 383 дитини
Сегодня 10:25    69
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.09 орієнтовно
Сегодня 10:11    91
Аналіз ситуації ISW, 11 вересня
Сегодня 09:27    119
Терроризм и точка
Сегодня 09:15    157
Анализ ситуации от директора Института России Королевского колледжа Лондона Сэма Грина
Сегодня 09:02    146
Харківщина. 12 вересня
Сегодня 08:50    116
11 вересня 1969 року КДБ заарештовало Мустафу Джемілєва
Сегодня 08:50    116
Оперативна інформація станом на 08:00 12 вересня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:43    124
У Британії спростували фейк від путіна про вивіз українського зерна
Сегодня 08:37    115
Макрон знову поспілкувався з Путіним: російський диктатор побідкався на західну зброю
Сегодня 08:26    149
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 