12 вересня 1941 р. в росії створено загороджувальні загони

12 вересня 1941 р. радянська Ставка Верховного Головнокомандування прийняла директиву № 001919 про створення загороджувальних загонів у стрілецьких дивізіях.

«Досвід боротьби з німецьким фашизмом показав, що в наших стрілецьких дивізіях є чимало панічних і відверто ворожих елементів, які при першому ж натиску з боку противника кидають зброю, починають кричати: «Нас оточили!» і захоплюють за собою інших бійців. В результаті подібних дій цих елементів дивізія вдається до втечі, кидає матеріальну частину… Подібні явища мають місце на всіх фронтах». А «твердих і стійких командирів і комісарів у нас не так багато».

Армія Сталіна не бажала воювати за свого вождя, небаченими в історії воєн мільйонами здавалася в полон. Єдиний висновок вождя у цій ситуації – «мало комісарів». Тож якщо «раби» бунтують, то потрібно більше карателів. А вже вони забезпечать, «не зупиняючись перед застосуванням зброї, ліквідацію ініціаторів паніки і втечі». А ще – здійснять «підтримку чесних і бойових елементів дивізії, не схильних до паніки, але стурбованих загальною втечею».

Наказом НКВД від 19 липня 1941-го були створені окремі стрілецькі взводи, роти і батальйони: «…начальнику особливого відділу надається право розстрілу дезертирів на місці».

28 липня 1941-го директива Управління особливих відділів НКВС СРСР вимагала «посилити роботу загороджувальних загонів».

Загороджувальні загони розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі військовослужбовців з поля бою, захоплення шпигунів, диверсантів і дезертирів, повернення до частини втікачів і військовослужбовців, що відстали.

Згідно з наказом Ставки Верховного головнокомандування, загороджувальний загін мав бути у кожній стрілецькій дивізії.

Загороджувальні загони були розформовані наприкінці жовтня 1944-го.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4647

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