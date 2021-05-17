120 украинцев хотят выехать из Сектора Газа – МЗС

Посольства Израиля, Египта и представительство при Палестинской национальной администрации отрабатывают маршруты репатриации.

На фоне обострения ситуации между Израилем и Сектором Газа, последнюю территорию хотят покинуть 120 украинцев. Об этом рассказал пресс-секретарь МИДа Олег Николенко, сообщает Укринформ.

Николенко уточнил, что МИД держит ситуацию на особом контроле. С украинцами из Сектора Газа поддерживают связь. Сейчас дипломаты отрабатывают маршруты репатриации.

“Посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас отрабатывают возможные маршруты репатриации”, – отметил Николенко.

Напомним, что между Израилем и Сектором газа идут вооруженные бои. Боевики организации ХАМАС, которую контролирует Сектор Газа, совершили массированный ракетный обстрел Израиля. В ответ израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудары по целям в Секторе Газа. 15 мая сообщалось, что Израиль уничтожил офисы международных СМИ в Секторе Газа. По данным на 13 мая, в результате обстрелом с обоих сторон погибло 90 человек, из них 18 – дети.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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