Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 41

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ продовжує бити русню й звільняти окуповані українські землі. Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет).

ПРо це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Як вказують документи, раніше тут стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, місто Владікавказ, селище Спутник.

«Рабочая тетрадь командира отделения Мамаева Р.М.» та «Журнал учета боевой подготовки» вказує прізвища командирів та особового складу, починаючи від Южного воєнного округу РФ до мотострілкового батальйону військової частини 43057. А «Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей», датований 21 листопада 2021 року, фіксує кількість боєприпасів та прізвище відповідальних за БМП-3.

Трофейна бойова машина піхоти своїм ходом уже доїхала в один із підрозділів 128 бригади і після невеличкого «рестайлингу» битиме своїх колишніх господарів.

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

128 ОГШБ захопила трофеї рашистів з Північної Осетії. ФОТО

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Тувинцы продолжают умирать в Украине: ликвидированы не менее 27 человек
Сегодня 09:25    5
На Львівщині ракети вдарили по об'єкту військової інфраструктури
Сегодня 08:57    54
Привернути увагу до «Азовсталі» було важливішим за ризик дискваліфікації – лідер Kalush Orchestra
Сегодня 08:45    59
Розвідка США розбирається, де прорахувалася з Україною та Афганістаном
Сегодня 08:32    88
Это список улиц по всему миру, где переименовали улицы в связи с вторжением России в Украину в 2022 году
Сегодня 08:19    92
Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг з Донбасу
Сегодня 08:12    70
10 хороших новин 14 травня
Сегодня 08:05    122
У МЗС закликають РФ «не пхати свого носа» в європейську інтеграцію України
Сегодня 07:54    98
Російські військові знищують унікальну заповідну Кінбурнську косу
Сегодня 07:43    120
Главные новости из Харьковской области, 14 мая
Сегодня 07:37    132
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 