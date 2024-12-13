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13 грудня 1877 року у селі Монастирик на Поділлі народився Микола Леонтович - автор «Щедрика»

13 грудня 1877 року у селі Монастирик на Поділлі народився Микола Леонтович - автор «Щедрика»

13 грудня 1877 року у селі Монастирик на Поділлі народився Микола Леонтович, учитель співу, композитор, диригент. Він записував народні пісні й згодом вдихав у них нове життя.

Леонтович – син священика, отримавши духовну освіту, у званні регента петербурзької придворної співацької капели став учителем співу, композитором та організатором хорів, які виконували записані ним і оброблені за європейським зразком народні пісні.

Всесвітньовідома мелодія «Щедрик», створена Леонтовичем у нині знищуваному кацапами Покровську за мотивами української народної щедрівки стала символом Різдва у багатьох країнах. Англомовна версія «Щедрика» – колядка «Carol of the Bells» звучала у фільмах «Міцний горішок -2», «Один вдома», «Гаррі Поттер».

За те, що підтримав українську державність та відроджував усну народну творчість, був застрелений чекістом 23 січня 1921 р. у батьківському домі.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10109

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