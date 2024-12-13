13 грудня 1917 року Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот Української народної республіки

26 грудня 1917 року вийшов наказ №71 генерального секретаря військових справ УНР Симона Петлюри про призначення “завідуючим авіаційною справою Української Народної армії” військового льотчика підполковника Віктора Павленка. Це був заслужений і відомий офіцер. Уродженець Харківської губернії у роки революції виявив себе патріотом України, активним учасником українського військового руху.

Військово-повітряний флот Української Народної Республіки був попередником сучасних Повітряних Сил Збройних сил України. У ті далекі часи українські авіатори, техніки, службовці Військово-повітряного флоту зробили свій внесок у розбудову національної авіації та її збройних сил. Протягом майже трьох років, до листопада 1920 року вони брали активну участь у бойових діях за незалежність України. Частина з них надалі стала складовою української військової еміграції, яка залишалася носієм ідей відродження української державності. Тому нині маємо всі підстави відзначати 13 грудня як день народження Повітряних Сил України.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10110

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