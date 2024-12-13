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13 грудня 1917 року Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот Української народної республіки

13 грудня 1917 року Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот Української народної республіки

26 грудня 1917 року вийшов наказ №71 генерального секретаря військових справ УНР Симона Петлюри про призначення “завідуючим авіаційною справою Української Народної армії” військового льотчика підполковника Віктора Павленка. Це був заслужений і відомий офіцер. Уродженець Харківської губернії у роки революції виявив себе патріотом України, активним учасником українського військового руху.

Військово-повітряний флот Української Народної Республіки був попередником сучасних Повітряних Сил Збройних сил України. У ті далекі часи українські авіатори, техніки, службовці Військово-повітряного флоту зробили свій внесок у розбудову національної авіації та її збройних сил. Протягом майже трьох років, до листопада 1920 року вони брали активну участь у бойових діях за незалежність України. Частина з них надалі стала складовою української військової еміграції, яка залишалася носієм ідей відродження української державності. Тому нині маємо всі підстави відзначати 13 грудня як день народження Повітряних Сил України.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10110

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