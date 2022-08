13 серпня 1905 р. народився Ґарет Джонс — людина, яка розказала світові про Голодомор в Україні

"Я пройшов через безліч сіл і дванадцять колгоспів. Скрізь я чув плач: "У нас немає хліба. Ми помираємо!", "Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду" ... Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах, в яких мені довелося заночувати", – Ґарет Джонс

Його мати, Енні Ґвен Джонс, зголосилася бути тьюторкою дітей Артура Юза, сина Джона Юза, засновника металургійного заводу, навколо якого згодом розрослося промислове місто Юзівка – місто, яке нині носить назву Донецьк і потерпає від російської окупації. Досі не покидаючи Валлії, Енні прибула до України 1889-го, але ненадовго. Через повідомлення про холеру 1892 р. їй разом із сім'єю Юза довелося виїхати. Розповіді про цю подорож засядуть у свідомості Ґарета, і все життя його тягнутиме в СРСР...

І з кембриджським дипломом у 30-х рр. XX ст. важко було уникнути безробіття. Тоді друг сім'ї, доктор Томас Джонс, знайомить Ґарета із колишнім британським прем'єр-міністром Девідом Ллойдом Джорджем. Незабаром Ґарет уже працює на нього як радник з іноземних справ – читаючи 7 французьких, 2 італійські, 3 німецькі, 4 російські, 1 швейцарську та 1 американську газети на тиждень, пишучи за ними звіти щодо політичної ситуації, Ґарет знав про світові справи все, що можна.

У серпні 1930-го, коли дипломатичні відносини Британії з СРСР після тривалого напруження відновилися, Ґарет зміг поїхати до Союзу у подорож до минулого матері. За підтримки Ллойда Джоджа Ґарет прибуває до Юзівки, яка вже шість років як Сталіно. Ґарет пробув тут мало, не змігши дістати їжі – лише одну буханку хліба.

Про свою подорож Ґарет розповідає Ллойду Джорджу та друкує кілька статей у The Times.

Наступного разу досліджувати СРСР Ґарет вирушив у серпні 1931-го. Він та його попутник, спадкоємець харчової династії Джек Ґайнс, узяли з собою 57 видів продукції "Гайнз" та плівкову камеру. Після цієї подорожі Гайнз видасть анонімний щоденник, який дублював записи Ґарета, кілька статей про "справжню" Росію та повне розчарування радянським режимом.

1933 року Ґарет полишив роботу на Ллойда Джорджа, його увагу привернула Німеччина. У Лейпцигу Гітлер отримав звання канцлера, і Ґарет був присутній на церемонії. Кілька прихильних до німецького режиму статей та протекторат Джорджа дали журналістові змогу поговорити із Йозефом Геббельсом. Той навіть записує про кореспондента до власного щоденника: "Довга розмова із секретарем Ллойда Джорджа. Він у Німеччині з ціллю дослідження. Дуже розумний молодик. Розповів мені жахливі речі про радянську Росію".

23 лютого 1933 р. Джонс став першим іноземним кореспондентом, запрошеним на борт Гітлеревого літака Richthofen. Пізніше Ґарет напише для The Western Mail: "Якби цей літак розбився, змінилася б уся історія Європи. За кілька метрів від мене сидить Адольф Гітлер, канцлер Німеччини та лідер найвибуховішого нацистського пробудження, яке тільки бачив світ".

На початку 1933-го відбулася остання – третя – подорож Ґарета Джонса до СРСР.

Назвавшись представником Ллойда Джорджа, хоча на той час вже на нього не працював, він отримав безкоштовну візу та теплий прийом. От тільки журналістам забороняли виїжджати за межі Москви, а писати вони мусили те, що їм розказували представники влади. Йому вдалося напроситися до Харкова, "подивитися на заводи", як він висловився. Він купує квиток до міста, але виходить із потяга на півдорозі – й далі подорожує Харківщиною пішки – разом із селянами, які намагалися врятуватися від голодної смерті.

Він ходив із блокнотом, записуючи розповіді селян, усе, що чув і бачив. Зрештою, його таки спіймали представники ОДПУ та чемно провели до міста. Пізніше його фактично депортували з СРСР.

Розголос, якого набули публікації Джонса, змусили радянське керівництво розпочати проти нього цілу інформаційну війну на сторінках західної преси. Голова радянського управління преси і її головний цензор Костянтин Уманський терміново скликає іноземних кореспондентів, прихильників комунізму. На цьому зібранні було ухвалено стратегію спростування антирадянських публікацій Ґарета Джонса.

Ґарета звинувачували у шпіонажі, його помістили у чорний список ОДПУ, на його ім'я повісили злочини, яких він не скоював.

"Голод практично скрізь. І мільйони вмирають від нього. Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба, у дітей боліли животи, всі коні та корови виздихали, й люди також вмирали з голоду. Терор набув нечуваних масштабів", – пише Ґарет Джонс у листі батькам одразу по поверненні з СРСР.

29 березня 1933-го він скликає в Берліні пресконференцію, на якій вперше публічно заявляє про катастрофічний голод в Україні. Прес-реліз передруковують провідні світові видання, зокрема New York Evening Post та Manchester Guardian. Невдовзі Джонс публікує близько 20 статей у британських, американських і німецьких газетах, зокрема, в Manchester Guardian, New York Times, New York Evening Post, Daily Express.

"Я пройшов через безліч сіл і дванадцять колгоспів. Скрізь я чув плач: "У нас немає хліба. Ми помираємо!". "Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду", – пише в одній зі статей.

8 травня 1933 року в The Manchester Guardian зазначає: "У кожному селі я отримував однакову інформацію, що багато людей помирають від голоду і що четверта-п'ята частина худоби загинула. Одна часто повторювана фраза із сумною монотонністю лунала у моєму мозку: "Всі – опухлі від голоду", і одне слово вбивалося у мою пам'ять у кожній розмові. Це слово було "голод". Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах, в яких мені довелося заночувати".

Кампанію з дискредитації провадили на тлі гучного процесу проти шістьох британських інженерів, яких заарештували в Москві за звинуваченням в умисному саботажі радянської електричної індустрії та змові проти радянського уряду. Так було сформульовано тезу: "Джонс перебільшує, бо Британія образилася".

Журналіст мусив повернутися в будинок батьків і працювати місцевим репортером для кардіффської газети The Western Mail, пишучи про валлійське традиційне прикладне мистецтво. Але раптово, на запрошення медіамагната Рендольфа Герста, Ґарет їде до Америки, де в розпалі перевиборної гонки отримує карт-бланш від Герста на написання розгромних статей про режим Сталіна.

Ґарет тим часом звернув свій погляд на Схід, і так розпочався початок кінця...

12 серпня 1935 року, за день до свого 30-річчя, Ґарет Джонс був убитий за загадкових обставин у Маньчжурії. 16 серпня лондонська газета Evening News повідомила, що китайські солдати знайшли тіло Ґарета з трьома ранами від куль: дві – у спину, одна – в голову...

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4533

Відео: FILM.UA Group

