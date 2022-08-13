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13 серпня 1914 року московська імперія заборонив друк українською мовою

13 серпня 1914 року московська імперія заборонив друк українською мовою

13 серпня 1914 року імператорський уряд московської імперії запровадив у державі військову цензуру та заборонив випуск друкованих видань українською мовою.

Органи військової цензури, поруч із жандармерією, мали запобігати шпигунству, відстежувати настрої підданих та солдатів. Цензуру, яка поширювалася на територіях театру бойових дій, називали повною. Її могли запроваджувати головнокомандувач та командувачі окремих армій. Часткову ж цензуру міг запровадити голова військового округу.

Цензорам дозволили контролювати всю друковану продукцію. Це стало приводом до конфіскації та знищення друкованих видань українською мовою, що і раніше робили за слушної нагоди. Уряд побоювався сепаратизму та зменшення впливів русифікації. Імовірно, політики знали чи здогадувалися про те, що деякі діячі Наддніпрянщини підтримували у війні саме Німеччину й Австро-Угорщину.

Також цензори мали право відкривати, переглядати та конфісковувати поштові й телеграфні відправлення. Заборонялося робити це лише з кореспонденцією імператора та його родини, командувачів армій, великих державних установ, дипломатичних і консульських відомств дружніх чи нейтральних держав.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4531

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