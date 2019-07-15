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14-летняя девушка с подругой сбежала, чтобы работать в городе

14-летняя девушка с подругой сбежала, чтобы работать в городе

По данным пресс-службы ГУНП в Харьковской области никаких противоправных действий в отношении беглянки совершено не было. 

Сообщение об исчезновении 14-летней жительницы поселка Пересечное поступило в Дергачевский отдел полиции 13 июля в 23:28.

На поиски девушки был ориентирован личный состав полиции. Беглянку нашли утром 15 июля в Харькове, она находилась с подругой на съемной квартире. Как выяснилось, девушки планировали временно работать в городе.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетней и составили в отношении ее отца административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Агентство Телевидения Новости

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