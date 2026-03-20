Сегодня 09:33
1,5 тисячі фейків заради одного «археолога»: як рф «відбиває» бутягіна і атакує Україну у світі

1,5 тисячі фейків заради одного «археолога»: як рф «відбиває» бутягіна і атакує Україну у світі

Відповіддю на рішення Окружного суду Варшави щодо екстрадиції алєксандра бутягіна стала активізація інформаційної операції з його «відбілювання» та дискредитації України.

Центром стратегічних комунікацій виявлено щонайменше 1,5 тис. FIMI-публікацій на цю тему, що як мінімум у 5 разів перебільшує кількість органічних матеріалів у світових медіа.

російські ресурси просувають меседжі про «заручника», «репресії проти науковця» та формують образ «визнаного археолога», відводячи увагу від незаконної діяльності на окупованих територіях.

Ключові наративи, які масштабуються паралельно:

«неспроможна держава», «зовнішнє управління» та «розкол» ЄС і НАТО

Україну подають як залежну і слабку: маніпулюють заявами Зеленського, дискредитують його візити та зводять співпрацю із Заходом до «прохання допомоги»;

«Крим процвітає під росією»

до річниці окупації масштабуються меседжі про «розвиток півострова» з одночасним повторенням наративів про «переворот 2014 року» та «повернення у рідну гавань».

«Захід слабшає і скорочує підтримку України»

просуваються спекуляції про зростання цін на нафту, ризики дефіциту ППО/ПРО через інші конфлікти та нібито неминуче скорочення допомоги;

«Україна як джерело розколу в Європі»

використовується риторика угорського уряду щодо блокування євроінтеграції, паралельно фіксуються втручання рф в інформаційне поле Угорщини і Словаччини

На ~115 ресурсах, що системно поширюють дезінформацію, 18 березня розміщено ~6,3 тис. матеріалів про Україну — це у 1,35 раза більше, ніж ~1 тис. легітимних медіа (~4,6 тис. публікацій).

Таким чином, ~57,5% матеріалів про Україну іноземними мовами припадає на ресурси FIMI та інформаційні операції рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/53871

