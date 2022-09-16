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15 вересня 1941 року до Берлінської тюрми ув'язнено голову ОУН(б) Степана Бандеру

15 вересня 1941 року до Берлінської тюрми увязнено голову ОУН(б) Степана Бандеру

15 вересня 1941 року до Берлінської тюрми ув'язнено голову ОУН(б) Степана Бандеру та його заступника Ярослава Стецька.

Після цього в Україні почалася широка хвиля арештів активістів ОУН(б). Було затримано й відправлено до концтаборів близько 1500 осіб.

Подію досліджує історик Ганна Черкаська:

30 червня у Львові було проголошено Акт відновлення Української держави (автори Акту - Степан Бандера та Ярослав Стецько).

5 липня 1941 р. на нараді в Адольфа Гітлера шеф політичної поліції Генріх Гіммлер отримав завдання розібратися з ситуацією щодо Українського державного правління та проголошення Української Держави у Львові.

Провідником, тобто головою Проводу ОУН, «Сірого» (Степана Бандеру) обрали у Кракові на Другому Великому Зборі ще у квітні 1941 р.

5 липня ґестапо затримало С. Бандеру біля Белза і через Люблін відіслало до Кракова. Наступного дня відбулася розмова шефа уряду Генеральної Губернії Бюглера і Степана Бандери з вимогою відкликати Акт 30 червня.

Коли Бандера відмовився, гестапо заарештувало провідника українських націоналістів. 9 липня С. Бандеру разом із жінкою Ярославою і тримісячною дочкою Наталкою відправлено в Берлін, під домашній арешт.

15 вересня Степана етаповано в тюрму ґестапо. З початку січня 1942 р. до серпня 1944 р. він перебував у спеціальному блоці № 9 для осіб високого статусу концтабору Заксенхаузен. Невисокий (159 см.) 33-річний мешканець камери № 73 на прізвисько «Сірий».

У Львові були заарештовані члени ОУН (бандерівці), які доклалися до підготовки та проголошення «Акту відновлення Української держави». Вони утримувалися￼ у тюрмі на Лонцького та у тюрмі «Монтелюпіх» у Кракові. В результаті перша група ОУН у складі 24 осіб, серед яких двоє братів Степана Бандери, була привезена в липні 1942 року до концтабору Аушвіц.

Василь (випускник факультету філософії Львівського університету) та Олександр Бандера (доктор політекономії) загинули в таборі Аушвіц (Освєнцім) від рук польських капо. Після цих убивств польські та українські в’язні концтаборів закопали сокиру війни.

У Херсоні ґестапо розстріляло третього брата Бандери - Богдана. А у львівській в’язниці вбили брата дружини. Тещу С. Бандери 26 липня 1944 року закатували лише за те, що її донька була заміжня за Бандерою.

10 липня 1941 р. НКВД у Києві розстріляв батька Бандери - отця Андрія, а двох сестер Володимиру і Оксану вивезли в сибірські концтабори.

1 серпня 1941 р. у Берліні ухвалено рішення про створення дистрикту «Галичина» з центром у Львові. Так гітлерівці прилучили окуповані території Західної України до генерал-губернаторства, на цьому місячник існування Самостійної Соборної України закінчився.

Цього ж дня у м. Нойгаммер (Силезія) гітлерівці роззброїли та ліквідували український батальйон «Нахтігаль» (Соловейко).

Джерело: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin

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