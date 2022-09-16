15 вересня 1941 року до Берлінської тюрми ув'язнено голову ОУН(б) Степана Бандеру та його заступника Ярослава Стецька.

Після цього в Україні почалася широка хвиля арештів активістів ОУН(б). Було затримано й відправлено до концтаборів близько 1500 осіб.

Подію досліджує історик Ганна Черкаська:

30 червня у Львові було проголошено Акт відновлення Української держави (автори Акту - Степан Бандера та Ярослав Стецько).

5 липня 1941 р. на нараді в Адольфа Гітлера шеф політичної поліції Генріх Гіммлер отримав завдання розібратися з ситуацією щодо Українського державного правління та проголошення Української Держави у Львові.

Провідником, тобто головою Проводу ОУН, «Сірого» (Степана Бандеру) обрали у Кракові на Другому Великому Зборі ще у квітні 1941 р.

5 липня ґестапо затримало С. Бандеру біля Белза і через Люблін відіслало до Кракова. Наступного дня відбулася розмова шефа уряду Генеральної Губернії Бюглера і Степана Бандери з вимогою відкликати Акт 30 червня.

Коли Бандера відмовився, гестапо заарештувало провідника українських націоналістів. 9 липня С. Бандеру разом із жінкою Ярославою і тримісячною дочкою Наталкою відправлено в Берлін, під домашній арешт.

15 вересня Степана етаповано в тюрму ґестапо. З початку січня 1942 р. до серпня 1944 р. він перебував у спеціальному блоці № 9 для осіб високого статусу концтабору Заксенхаузен. Невисокий (159 см.) 33-річний мешканець камери № 73 на прізвисько «Сірий».

У Львові були заарештовані члени ОУН (бандерівці), які доклалися до підготовки та проголошення «Акту відновлення Української держави». Вони утримувалися￼ у тюрмі на Лонцького та у тюрмі «Монтелюпіх» у Кракові. В результаті перша група ОУН у складі 24 осіб, серед яких двоє братів Степана Бандери, була привезена в липні 1942 року до концтабору Аушвіц.

Василь (випускник факультету філософії Львівського університету) та Олександр Бандера (доктор політекономії) загинули в таборі Аушвіц (Освєнцім) від рук польських капо. Після цих убивств польські та українські в’язні концтаборів закопали сокиру війни.

У Херсоні ґестапо розстріляло третього брата Бандери - Богдана. А у львівській в’язниці вбили брата дружини. Тещу С. Бандери 26 липня 1944 року закатували лише за те, що її донька була заміжня за Бандерою.

10 липня 1941 р. НКВД у Києві розстріляв батька Бандери - отця Андрія, а двох сестер Володимиру і Оксану вивезли в сибірські концтабори.

1 серпня 1941 р. у Берліні ухвалено рішення про створення дистрикту «Галичина» з центром у Львові. Так гітлерівці прилучили окуповані території Західної України до генерал-губернаторства, на цьому місячник існування Самостійної Соборної України закінчився.

Цього ж дня у м. Нойгаммер (Силезія) гітлерівці роззброїли та ліквідували український батальйон «Нахтігаль» (Соловейко).

Джерело: https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin

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