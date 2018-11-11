ДТП в Купянске: 17-летний парень разбил отцовскую машину. 16-летняя пассажирка погибла на месте

Авария произошла сегодня около полуночи в Купянске - автомобиль Volkswagen врезался в столб, автомобиль перевернулся. 16-летняя девушка (пассажир авто) от полученных травм скончалась на месте.

Как собщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 17-летний парень, управлявший автомобилем, и его 16-летний спутник получили незначительные травмы.

Предварительно установлено, что автомобиль 17-летний водитель взял у своего отца - якобы, без разрешения. Водительского удостоверения у 17-летнего парня не было.

Следствем решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с УК Украины. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости