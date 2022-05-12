17,5 тисяч приватних будинків на Харківщині – без газу: снаряд влучив в газопровід
Ворог не залишає спроб знищення газових комунікацій Харківської області. Черговий ворожий снаряд, випущений по мирним населеним пунктам регіону, ввечері 11 травня прямим влученням перебив газопровід високого тиску діаметром 500 мм в Харківському районі.
Тимчасово без газопостачання залишились 17,5 тис. домоволодінь в наступних населених пунктах:
м. Люботин;смт. Н. Високий;смт. Покотилівка;смт. Коротич;смт. Рай-Оленівка;с. Березівка;садове товариство Бор;садове товариство Універсал;садове товариство Шасі.
Фахівці АТ «Харківгаз» наразі роблять все можливе для найшвидшого відновлення газопостачання. Враховуючи значний обсяг ремонтних робіт, відновлення може зайняти кілька днів.
В «Харківгаз» просять усіх споживачів природного газу, у яких 11 травня припинилося газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами.