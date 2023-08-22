18 обгорілих тіл знайшли в лісі поблизу кордону з Туреччиною: пожежі в Греції
В Греції у національному парку Дадія, розташованому в регіоні Еврос поблизу кордону з Туреччиною поблизу кордону з Туреччиною, було знайдено 18 обгорілих тіл.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Kathimerini.
Ліс, який постраждав від пожеж і минулого року, горить з учорашнього дня.
«18 обвуглених тіл були виявлені біля лісу Дадія, згідно з інформацією, наданою цивільним захистом. Розслідується можливість того, що це люди, які нелегально в’їхали в нашу країну», – сказав представник пожежної служби Янніс Артофіос.
Станом на вчора було розіслано 112 повідомлень про евакуацію на більшій території регіону.
Повідомлення також передаються на мобільні телефони з іноземних мереж в цьому районі.
Грецька поліція вже спрямувала на місце події команду для ідентифікації жертв трагедії.
Також проводяться слідчі дії в районі пожежі.