Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:22
Просмотров: 161

18 обгорілих тіл знайшли в лісі поблизу кордону з Туреччиною: пожежі в Греції

18 обгорілих тіл знайшли в лісі поблизу кордону з Туреччиною: пожежі в Греції

В Греції у національному парку Дадія, розташованому в регіоні Еврос поблизу кордону з Туреччиною поблизу кордону з Туреччиною, було знайдено 18 обгорілих тіл.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Kathimerini.

Ліс, який постраждав від пожеж і минулого року, горить з учорашнього дня.

«18 обвуглених тіл були виявлені біля лісу Дадія, згідно з інформацією, наданою цивільним захистом. Розслідується можливість того, що це люди, які нелегально в’їхали в нашу країну», – сказав представник пожежної служби Янніс Артофіос.

Станом на вчора було розіслано 112 повідомлень про евакуацію на більшій території регіону.

Повідомлення також передаються на мобільні телефони з іноземних мереж в цьому районі.

Грецька поліція вже спрямувала на місце події команду для ідентифікації жертв трагедії.

Також проводяться слідчі дії в районі пожежі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 