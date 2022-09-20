18 вересня 1939 року оприлюднено німецько-радянське комюніке щодо окупації Польщі

Проголошувалося, що дії сторін на польській території "не переслідують якої-небудь мети, яка іде врозріз з інтересами Німеччини або Радянського Союзу і суперечить духу й букві пакту про ненапад, укладеного між Німеччиною та СРСР".

Таким чином тоталітарні окупаційні режими виправдовували напад на Польщу нібито задля «відновлення в Польщі порядку та спокою».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4665

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