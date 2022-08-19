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19 серпня рашисти готують провокацію на ЗАЕС

19 серпня рашисти готують провокацію на ЗАЕС

Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники росатому, які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об’єкту.

Одночасно міноборони РФ заявили про начебто підготовку «теракту» з боку ЗСУ. В повідомлені йдеться, що під час візиту в Україну Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу.

З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть «підвищити ставки» і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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