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2 червня річниця, яку ніколи не пропускає Луганський прикордонний загін

2 червня річниця, яку ніколи не пропускає Луганський прикордонний загін

2 червня 2014 року 170 бійців та офіцерів загону в повному оточенні прийняли бій на Мирному, 21, там, де їхня база на околиці Луганська.

Вони відмовились здаватися росіянам та їхнім луганським маріонеткам.

За три дні боїв проросійські формування втратили десятки загиблими та пораненими. В українців було лише вісім «300», включно з начальником загону Сергієм Дейнекою (нині керівник ДПСУ). Загін був змушений відійти, оскільки прикордонників повідомили, що підкріплення не буде. Бійці виходили зі зброєю, жодної трофейної одиниці ворогу не дісталося.

Зараз Луганський загін бився в Бахмуті та під Бахмутом. Не менш героїчно. Кілька бійців та офіцерів загону після Бахмута отримали ордени та зірки Героя. В цей день, я знаю, всі вони бажають один одному тільки одне - повернутися на Мирний, 21.

2 червня річниця, яку ніколи не пропускає Луганський прикордонний загін

2 червня річниця, яку ніколи не пропускає Луганський прикордонний загін

2 червня річниця, яку ніколи не пропускає Луганський прикордонний загін

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/33178

Новости портала «Весь Харьков»

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