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20 лет...

20 лет...

20 лет...

20 лет...

Фото Бахмуту https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Я смотрю сейчас на фото Бахмута и думаю, что Мюнхен после войны тоже примерно такой же был. Там уцелел тогда 1 дом из 10. Когда после войны они разбирали руины, обломки свозили туда, где сейчас Олимпийский стадион, теперь там большой холм, а на вершине его смотровая площадка.

Кстати, восстанавливать начали только после 1950 года, когда было принято решение о плане Маршала. Был и другой план-превратить Германию в аграрную страну, чтоб больше не устраивала войн в Европе. Но гемморойно-активный СССР, с его красножопыми энтузиастами все поделить "справедливо", склонил к принятию плана Маршала. США хотела иметь Европу в виде сильного союзника против е@анутых коммунаров.

К 70м годам Западная Германия стала уже той ФРГ, продукция которой, украшенная гордой надписью Made in W. Germany, до сих пор пользуется авторитетом.

Жилой фонд, дома, тоже восстановили.

Такими же были и другие большие города Германии и их тоже восстановили. И маленькие тоже. И еще и ГДР потом, после совков.

20 лет понадобилось им.

Подняли из руин и стали второй мире экономикой. Германия и сейчас обгоняет Китай по доходам от экспорта, Китай второй только по валу. Немецкая продукция стоит намного дороже-это высотехнологичные продукты.

А чего добился самый опасный дурак в мире за те же 20 лет? Напомню: Этому кретину не досталась страна в руинах, но зато огромные цены на энергоносители.

20 лет...

20 лет...

20 лет...

20 лет...

20 лет...

Джерело: https://www.facebook.com/RoosTyrRune

Новости портала «Весь Харьков»

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