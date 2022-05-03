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200 добровольців щотижня з кожного федерального округу, окрім москви – в РФ проходить кампанія з набору «добровольців»

200 добровольців щотижня з кожного федерального округу, окрім москви – в РФ проходить кампанія з набору «добровольців»

В РФ активізується кампанія з набору «добровольців» на військову службу за контрактом. Передбачається, що вони мають відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Також планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу.

Військове керівництво РФ встановило чіткі «норми набору»: для далекосхідного та сибірського федерального округів це 200 «добровольців» щотижня. При цьому, в москві набір взагалі не проводиться.

Для мотивування до проходження служби з «добровольцями» проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про «колективний Захід» та «неіснуючу Україну». Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги.

Нагадаємо, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і цього все одно виявилось недостатнім для досягнення «успіху» у війні з Україною.

Источник: gur.gov.ua

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