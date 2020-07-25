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2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК

2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК

Серед задач Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) – ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Простіше – Реєстру корупціонерів.

Так, за перші шість місяців цього року до реєстру внесено 2018 осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Усі дані осіб вносяться до реєстру після рішення суду та притягнення їх до відповідальності (накладання штрафів, позбавлення волі тощо).

З них:

429 осіб вчинили кримінальні правопорушення;
1532 притягнуті до адміністративної відповідальності;
57 осіб притягнуті до дисциплінарної відповідальності.  
Працівники яких держорганів та установ найчастіше потрапляють до Реєстру корупціонерів?

Найчастіше до реєстру потрапляють працівники (колишні працівники) Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) та Національної поліції.

Так, до Реєстру корупціонерів потрапило 102 працівника Державної кримінально-виконавчої служби:

2 працівників притягнуті до кримінальної відповідальності. Обидва – за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За званнями це рядовий та сержант внутрішньої служби.

Причини:

працівник ДКВС запропонував заарештованому, який конфіденційно співпрацював зі слідством, передавати наркотики на територію в’язниці;
працівник ДКВС прийняв обіцянку хабаря за пронесення наркотиків, мобільних телефонів та сім-карт до них на територію в’язниці.
99 працівників притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне неподання декларації, зокрема:
8 – за несвоєчасне подання декларації за минулий рік;
35 – за несвоєчасне подання декларації після звільнення;
48 – за несвоєчасне подання декларації перед звільненням;
8 – за несвоєчасне подання декларації за минулий рік та декларації перед звільненням.
1 працівник притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Йому оголошена догана за несвоєчасне подання декларації.
175 працівників Національної поліції поповнили списки Реєстру. З них:

12 працівників органів Національної поліції притягнуті до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення. З них:
 –  5 поліцейських за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. З них три сержанти, один лейтенант та один старший лейтенант поліції.

Причини:

отримання хабаря за відсутність слідчих дій для встановлення причетності обвинуваченого до вчинення кримінального правопорушення;
отримання хабаря за нескладання протоколу про порушення правил дорожнього руху, а також керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
– 7 поліцейських за зловживання впливом, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи за вплив на ухвалення рішення. З них два старших лейтенанти, три капітани, один майор та один підполковник.

Причини:

вплив на ухвалення рішення про закриття кримінального провадження,
вплив на ухвалення рішення про «активізацію» розслідування кримінального провадження;
вплив на ухвалення рішення про встановлення не всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди та непритягнення винного до адміністративної відповідальності;
вплив на безпосереднього керівника для повернення вилучених працівниками поліції піротехнічних засобів та їх подальший продаж;
вплив на ухвалення безпосереднім керівником позитивного рішення для обвинуваченого за фактом отримання малолітньою особою тілесних ушкоджень.
156 працівників органів Національної поліції притягнуто до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання декларації, зокрема:
19 – за несвоєчасне подання декларації за минулий рік;
80 – за несвоєчасне подання декларації після звільнення;
47 – за несвоєчасне подання декларації перед звільненням (за неохоплений період);
9 – за несвоєчасне подання декларації за минулий рік та декларації перед звільненням (за неохоплений період).
За несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані притягнуто 1 поліцейського.

7 поліцейських притягнуто до дисциплінарної відповідальності. З них:
4 були звільнені за отримання неправомірної вигоди або подарунку;
3 отримали догану за невжиття заходів щодо недопущення конфлікту інтересів а також вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів;
1 отримав сувору догану за декларування недостовірної інформації.
У порівнянні з попереднім роком цьогоріч кількість притягнутих до відповідальності та внесених до реєстру працівників Національної поліції і працівників Державної кримінально-виконавчої служби знизилася на 33% у поліцейських і на 11% у працівників ДКВС.

 

2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК

2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК

2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК

2018 осіб потрапило до реєстру корупціонерів з початку 2020 року – НАЗК

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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