21 липня – день народження двох яскравих поетів, діячів ОУН Олени Теліги та Олега Ольжича

21 липня – день народження двох яскравих поетів, представників «празької школи» української літератури, діячів ОУН Олени Теліги та Олега Ольжича

21 липня 1907 року народився Олег Ольжич (справжнє ім'я Олег Кандиба) - український поет, політичний діяч, археолог. Син відомого українського поета Олександра Олеся.

Середню освіту почав здобувати у Пущі-Водиці під Києвом, але закінчити середнє навчання довелося лише в Празі. Закінчив Карлів Університет філософський факультет у 1929р. Став відомим вченим-археологом, брав участь у кількох археологічних розкопках на Балканах. Був запрошений читати лекції з археології у Гарвардський університет (США), де 1938р. заснував Український науковий інститут.

Після заснування 1929р. ОУН (організації українських націоналістів) він обирає шлях професійного революціонера, очолює в Центральному проводі культурний сектор, а згодом стає заступником голови проводу ОУН.

В кін. 1930-х рр. редагував часопис «Самостійна думка». У 1938–1939 брав активну участь у діяльності короткочасного державного утворення — Карпатської України. Був заарештований солдатами угорської армії і провів три дні у Тячівський в’язниці. Після листа угорських вчених на захист О.Ольжича уряд Угорщини розпорядився його випустити. Протягом 1939–1941 очолював Революційний Трибунал ОУН, член Проводу Українських Націоналістів (ПУН).

У 1941–1942 О. Кандиба жив у Києві, налагоджував підпільну мережу ОУН в Україні. В жовтні 1941 р. став одним з організаторів політично-громадського центру — Української Національної Ради у Києві.

У травні 1942 Почаївська конференція ОУН обрала Олега Кандибу заступником голови ПУН та головою Проводу на українських землях. У січні 1944 після арешту Андрія Мельника перебрав посаду Голови ПУН ОУН.

2 серпня 1943 року у віддаленому селі Яблінка-Вижня біля Турки на Бойківщині одружився з дочкою літературознавця Л. Білецького Катериною (Калиною), та їх шлюб був недовгим. Вже після його смерті народився син Олег.

О.Ольжич — автор двох прижитєєвих збірок: «Рінь» (1935) та «Вежі» (1940). Третя, посмертна, збірка «Підзамчя» вийшла в 1946 р. Писав цікаву прозу і пристрасну публіцистику. Всією творчістю утверджував у читачів героїчний світогляд, героїчний чин, який тільки, навіть ціною власного життя, може привести до свободи.

25 травня 1944 р. заарештований гестапо у Львові. Був ув’язнений у Целенбау — окремому блоці для особливо важливих в’язнів на території концентраційного табору Заксенгаузен. Загинув під час чергового допиту в ніч з 9 на 10 червня 1944, закатований гестапівською трійкою (Вольф, Вірзінг, Шульц).

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21 липня 1906 року народилася Олена Теліга — українська поетеса, публіцистка, літературний критик, діячка ОУН.

Народилася майбутня поетеса 21 липня 1907 року під Москвою в родині інженера-гідротехніка професора Івана Шовгеніва. Отримала чудове домашнє виховання і освіту, знала німецьку, французьку, російську мови. Багато читала і постійно спілкувалася з висококультурними людьми. Але вона української мови не знала й українкою себе не усвідомлювала.

У 1918 році Шовгеніви переїхали до Києва, де батько Олени був призначений міністром Української Народної Республіки, а вона навчалась у Жіночій приватній гімназії Дучинської. Але скоро безтурботне дитинство дівчини закінчилося. Через політичний стан в державі батько змушений був емігрувати. Родина залишилася без засобів для існування і відчула всі незгоди громадянської війни: зміни влади, бої на вулицях, голод, холод, арешти, розстріли.

У 1922 році сім'я переїхала у чеське містечко Подєбрад до батька, який працював ректором Української господарської академії (УГА). Саме тут Олена потрапила в українське середовище, активно включилась в життя української громади, полюбила мову й літературу, нарешті відчула себе українкою. «...я почала, як Ілля Муромець, що тридцять три роки не говорив, розмовляти лише українською мовою. На велике здивування усіх моїх знайомих...».

У 1923 році юна патріотка вступила до Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі на підвідділ української мови та літератури історико-літературного відділу. Випадкове знайомство зі студентом УГА кубанським козаком Михайлом Телігою перетворилось у щиру дружбу, світле почуття. Вони одружились у 1926 році і пройшли разом крізь коротке, але яскраве й насичене життя.

Молода Олена почала писати вірші, публіцистичні статті рідною мовою (російською писала з дитячих років). Вона почала друкуватися в періодичних виданнях, була постійною учасницею літературних процесів, що відбувалися у празькій українській громаді. Поступово утворювалось коло митців, близьких за духом і переконаннями: подружжя Теліг, Леонід Мосендз, Юрій Липа, Євген Маланюк, Юрій Дараган, Олег Ольжич, Оксана Лятуринська та інші, кого пізніше називатимуть «Празькою школою».

У 1929-39 роках Теліги жили й працювали у Варшаві, де Олена почала активно співпрацювати із журналом «Вісник», редактором якого був відомий націоналіст Дмитро Донцов, який відіграв важливу роль у формуванні націоналістичного світогляду Олени Теліги.

Наприкінці 1939 р. письменниця з чоловіком переїхали до Кракова, де вона зустрілася з давнім знайомим Олегом Ольжичем, членом ОУН, що визначило її подальшу долю — вона почала активну роботу, зосереджену на культурній діяльності ОУН, очолювала літературне-мистецьке товариство «Зарево».

16 липня 1941 р. у селі Сосниця Олена Теліга й Улас Самчук нелегально перейшли річку Сян, по якій проходив кордон між окупованими німцями Польщею й Україною.

Друзі відмовляли Олену Телігу від такого кроку, оскільки існував великий ризик загинути у горнилі страшної війни. Найбільше відмовляв Євген Маланюк, який втратив оптимізм і шукав аргументи, щоб переконати Олену Телігу залишитися на еміграції.

Усім слабодухам Олена відповідала: як можна закликати до відваги, твердості й шляхетності посвяти інших, а самій цього не робити?

Після переходу кордону Теліга прибула до Львова на вулицю Академічну, де розміщувався штаб ОУН. Там уже був Олег Ольжич, який займався відправкою людей на Київ. Ольжич усіляко гальмував відправку Теліги, оскільки у Києві ще точилися бої. Олена бурхливо протестувала.

У Київ Олена Теліга прибула тільки 22 жовтня 1941 року.

Мешкала за різними адресами. Під кінець листопада 1941 р. до Києва прибув її чоловік Михайло Теліга, і вони поселилися на вул. Караваєвській, 5. Звідти в лютому 1942 р. пішли у Спілку українських письменників на Трьохсвятительській, 23, де на них чекала засідка гестапо.

21 лютого 1942 р. подружжя Теліг, разом з іншими підпільниками ОУН, німецькі окупанти розстріляли й похоронили в Бабиному Яру.

Омріяний Київ, до якого вона так одержимо прагнула, став її останнім притулком.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4429

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