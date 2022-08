21 серпня - Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму

російська федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні, окремих її областях та світі.

Збройні Сили України разом з усією Україною згадують усіх жертв російського терору проти України з 20 лютого 2014, з 24 лютого 2022 року, а також протягом усіх попередніх століть.

Політичний режим російської федерації є нацистським за своєю суттю і практикою та ідеологічно наслідує націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарний режим.

росія – це держава-терорист та держава – спонсор тероризму, яка відкрито, з використанням власних збройних сил, інших збройних формувань, або приховано, з використанням збройних формувань, що діють від імені та (або) в інтересах такої держави, вчиняє терористичні акти, акти міжнародного тероризму.

органи держави-терориста – росії, це органи державної влади, у тому числі правоохоронні органи (міліція, поліція тощо), збройні сили, органи судової влади, внутрішні війська, підрозділи спеціального призначення, органи, відповідальні за охорону та захист державного кордону, органи, відповідальні за здійснення податкової та митної політики, органи, відповідальні за проведення дізнання або досудового (попереднього) слідства, прокуратура, органи, відповідальні за державну безпеку або безпеку вищого керівництва держави-терориста (держави-агресора), підрозділи, відповідальні за виконання миротворчих місій, інші збройні, військові, воєнізовані, парамілітарні або інші силові формування держави-терориста (держави-агресора), їх складові або структурні підрозділи, у тому числі формування, найменування яких не відповідають офіційним назвам, прийнятим у державі-терористі (державі-агресорі), але які за здійснюваними функціями належать до зазначених органів чи формувань, а також засоби масової інформації, в яких держава-терорист (держава-агресор) має частку власності (корпоративних прав) безпосередньо або через третіх осіб, у тому числі через органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства тощо.

Україна завжди давала відсіч та чинила опір російському терористу, який все ХХ століття сповнив суцільними людиноненависницькими актами кремлівського московського комуно-тероризму проти України: використання голодомору як інструменту геноциду українського народу в 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках, використання репресивного терористичного апарату силових та каральних органів країни зла – срср для знищення мільйонів невинних цивільних представників українського народу в концентраційних таборах та засланнях.

Весь радянський час – це час великого терору проти України та всіх незалежних та вільних народів Європи та світу.

Щодня росія вбиває людей на нашій українській землі. Люди гинуть у своїх квартирах, на площах міст, у торгових центрах і медичних установах від російських ракет, снарядів, набоїв та уламків. Ми співчуваємо всім сім’ям, які втратили своїх близьких, та тим, хто став жертвами терактів.

Держава-терорист буде покарана за все зло, яке як підступно, так і відкрито чинить проти мирних громадян України.

Україна підтверджує важливість подальшої консолідації міжнародних зусиль з метою протидії тероризму в усіх його формах і проявах та рішуче засуджує його.

Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A / RES / 72/165) в грудні 2017 року. Цей день покликаний вшанувати пам’ять усіх тих, хто загинув у результаті терактів як у Європі, так і в усьому світі, а також підтримати тих, хто втратив своїх близьких, рідних, знайомих, хто живе в суспільстві з важкими психічними і фізичними травмами – наслідками трагічних подій. Жертви терактів не завжди можуть впоратися з наслідками тероризму та налагодити своє подальше життя. Підтримка жертв тероризму і захист їх прав – головний обов’язок держав.

Україна продовжує наполягати на тому, що держави, які спонсорують тероризм, мають нести відповідальність за грубе порушення міжнародного права. Боротьба проти окремих терористів та терористичних угруповань є недостатньою, якщо проблема державного тероризму не буде вирішена рішуче та всебічно.

Усі винні у цих жахливих злочинах, включаючи організаторів і спонсорів тероризму, будуть притягнуті до відповідальності.

#russiaisaterroriststate

United Nations @United Nations Office of Counter-Terrorism United Nations in Ukraine NATO Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN NATO in Ukraine NATO Parliamentary Assembly / Assemblée parlementaire de l'OTAN

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»