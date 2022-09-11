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21-ша річниця нaйбільшого теракту в історії - 11 вересня

21-ша річниця нaйбільшого теракту в історії - 11 вересня

Понад 90% дорослих американців можуть з точністю згадати, що саме вони робили і де були 11 вересня 2001 року — навіть через два десятиріччя по тому.

Після того, як обидві вежі Всесвітнього торгового центру впали, з-під завалів вдалося врятувати тільки 20 осіб. Останньою з врятованих виявилася 29-річна Женель Гузман-Макміллан, секретар Портового управління Нью-Йорка. Вона провела під руїнами 27 годин.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/78797

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