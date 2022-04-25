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215 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ, 391 ребенок ранен

215 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии РФ, 391 ребенок ранен

Более 606 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, по состоянию на утро 25 апреля официальное число погибших детей составило 215 человек, количество раненых – 391, сообщает Офис генпрокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении, обнародованном в понедельник утром.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 124, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Отмечается, что 24 апреля в результате обстрела войсками РФ с. Красногоровка в Донецкой области погибли две девочки 5 и 14 лет.

23-24 апреля кафиры в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В г. Чугуев в результате обстрела получил ранение 11-летний мальчик.

23 апреля из-за обстрела с.Турово Богодуховского района Харьковской области получил ранение 12-летний ребенок.

1500 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

Источник: interfax.com.ua

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