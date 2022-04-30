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219 детей - убиты, еще более 398 - ранены с начала полномасштабного вторжения рф в Украину
Больше всего пострадало детей в:
● Донецкой области – 139
● Киевской – 115
● Харьковской – 95
● Черниговской – 68
● Херсонской – 44
● Николаевской – 43
● Луганской – 37
● Запорожской – 27
● Сумской – 17
● Киеве – 16
● Житомирской – 15
Также разрушены 1570 учебных заведений, из них 111 - разрушены полностью.
В МВД сообщили, что с начала войны они получили более 7 тысяч заявок о пропаже людей. Около половины из них удалось найти.
Также статус неопознанных получили около 2 тысяч тел погибших. Из них 1282 впоследствии опознали. В рамках уголовных дел на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК.
Источник: https://t.me/u_now/46303