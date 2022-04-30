219 детей - убиты, еще более 398 - ранены с начала полномасштабного вторжения рф в Украину

Больше всего пострадало детей в:

● Донецкой области – 139

● Киевской – 115

● Харьковской – 95

● Черниговской – 68

● Херсонской – 44

● Николаевской – 43

● Луганской – 37

● Запорожской – 27

● Сумской – 17

● Киеве – 16

● Житомирской – 15

Также разрушены 1570 учебных заведений, из них 111 - разрушены полностью.

В МВД сообщили, что с начала войны они получили более 7 тысяч заявок о пропаже людей. Около половины из них удалось найти.

Также статус неопознанных получили около 2 тысяч тел погибших. Из них 1282 впоследствии опознали. В рамках уголовных дел на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК.

Источник: https://t.me/u_now/46303

Новости портала «Весь Харьков»