22 листопада 1708 року РПЦ проголосила анафему гетьману Івану Мазепі

22 листопада 1708 року Російська православна церква (і не російська, і не церква насправді), на вимогу московського царя Петра І, проголосила безглузду анафему українському гетьману Івану Мазепі.

Проголошення анафеми не мало жодного підґрунтя і мало виключно політичний характер. Незважаючи на всю абсурдність ситуації Московський патріархат досі вважає анафему легітимною.

На замовлення московського царя РПЦ, не шкодуючи епітетів, проголошує Івана Мазепу «зрадником», «юдою», а також «антихристов предтеча, лютый волк, овчею покрытый кожею, и потаенный вор, сосуд змеин» тощо.

Варто зазначити, що у 2018 році Вселенський Патріарх оголосив про зняття замовної політичної анафеми з християнина Івана Мазепи. Такі дії РПЦ визнали незаконним актом.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4902

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