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22 мільйони тонн зерна заблоковано в портах України – Зеленський

22 мільйони тонн зерна заблоковано в портах України – Зеленський

Таку цифру Президент назвав під час спільного брифінгу з прем‘єр-міністром Португалії Антоніу Коштою:

росія заблокувала майже всі порти. Усі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшника та іншого... 22 мільйони тонн сьогодні заблоковано російською федерацією.

Президент нагадав про крадіжки зерна та зазначив, що знає, куди країна-агресор постачає крадене, й що це питання вирішується на рівні МЗС.

Источник: https://t.me/spravdi/8826

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