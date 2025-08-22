22 серпня 1938 року в урочищі Сандармох розстріляний Олександр Олександрович Соколовський — український письменник, прозаїк, представник Розстріляного відродження.

● Автор історичного роману «Богун», де з любов’ю змалював козацьку боротьбу за волю України.

● У творах «Перші хоробрі», «Нова зброя», «Бунтарі» піднімав тему підпільної боротьби, честі та жертовності.

● Пережив арешти ще за царської влади й німецької окупації, але найбільший удар завдав сталінський терор — сфабрикована «справа» і вирок смерті.

● Реабілітований лише у 1957 році.

Його слова з роману «Богун»:

«Ця неволя багатьох інших амушув до втечі, а найвідважніші йдуть до запорожців»

Олександр Соколовський — це голос української історії, що нагадує: навіть під гнітом можна писати правду про свободу.

Пам’ятаємо. Читаємо. Поширюємо.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7535

