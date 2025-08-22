Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:28
Просмотров: 94

22 серпня 1938 року в урочищі Сандармох розстріляний Олександр Олександрович Соколовський

22 серпня 1938 року в урочищі Сандармох розстріляний Олександр Олександрович Соколовський

22 серпня 1938 року в урочищі Сандармох розстріляний Олександр Олександрович Соколовський — український письменник, прозаїк, представник Розстріляного відродження.

● Автор історичного роману «Богун», де з любов’ю змалював козацьку боротьбу за волю України.

● У творах «Перші хоробрі», «Нова зброя», «Бунтарі» піднімав тему підпільної боротьби, честі та жертовності.

● Пережив арешти ще за царської влади й німецької окупації, але найбільший удар завдав сталінський терор — сфабрикована «справа» і вирок смерті.

● Реабілітований лише у 1957 році.

Його слова з роману «Богун»:

«Ця неволя багатьох інших амушув до втечі, а найвідважніші йдуть до запорожців»

Олександр Соколовський — це голос української історії, що нагадує: навіть під гнітом можна писати правду про свободу.

Пам’ятаємо. Читаємо. Поширюємо.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7535

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16:00 22.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:16    110
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533 про обмеження доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно
Сегодня 11:02    125
Мешканцям ТОТ Криму обмежать доступ до власних грошей
Сегодня 10:49    139
СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 ухилянтських схем, які діяли в Україні
Сегодня 10:37    111
Китай годує росію картоплею: експорт зріс у 4,4 раза - СЗРУ
Сегодня 10:29    108
Як росіяни намагалися «приватизувати» Мечникова
Сегодня 10:29    123
Рада не підтримала два закони, важливі для виконання умов Ukraine Facility
Сегодня 10:18    127
Чому путін виступив на зустрічі з Трампом проти припинення вогню
Сегодня 10:06    113
«Справа Труханова» призупинена
Сегодня 10:00    118
БЕБ - розтрати бюджетних коштів керівництвом «Київського міського пологового будинку»
Сегодня 09:54    115
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 