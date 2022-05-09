226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ

Станом на ранок 9 травня 2022 року понад 641 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. При цьому за офіційними даними 226 дітей загинуло та більше 415 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

8 травня стало відомо про загибель 13-річної дівчинки, яка перебувала в одній із машин колони приватних авто, які 4 травня були обстріляні окупантами в Чугуївському районі Харківської області.

7 травня через обстріли ворожими військами с.Білогорівка та с.Шипілове Луганської області отримали поранення двоє дівчаток 9 та 13 років.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

Источник: gp.gov.ua

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