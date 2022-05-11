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226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ

226 дітей загинуло в Україні через збройну агресію РФ

Більше ніж 643 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених - 417.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 99, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Луганській - 45, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

9 травня внаслідок обстрілу окупантами житлового масиву в м. Лисичанськ Луганської області отримав поранення 13-річний хлопець.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1657 закладів освіти. При цьому 139 з них зруйновано повністю.

Источник: gp.gov.ua

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