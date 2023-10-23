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23 жовтня 1545 року українські козаки на човнах-чайках захопили турецьку фортецю Ачи-Кале

23 жовтня 1545 року українські козаки на човнах-чайках захопили турецьку фортецю Ачи-Кале

23 жовтня 1545 року українські козаки, вийшовши в море на 32 човнах-чайках, підійшли до турецької фортеці Ачи-Кале (Очаків) і захопили її.

Запорізькі козаки були майстерними моряками. Незважаючи на те, що базувалися козаки на значній відстані від моря, вони були грамотними кораблебудівниками. Козацьке військо постійно поповнювалася новими людьми, що втікали від гніту панів або шукали іншого життя. Новачків навчали військовій і морській справі досвідчені наставники і швидко вводили в дію нове поповнення. Всі запорізькі Січі розташовувалися по берегах великих річок, що мають вихід в Чорне море. Основна сила козаків складалася з флоту і морської піхоти.

Французький інженер при польському дворі Гійом Левассар де Боплан свідчив, що козаки з середини XV століття робили кораблі, так звані «чайки». Довжина цих суден досягала 60 футів, ширина – 12 футів та 12 футів становила їх висота.У «чайок» не було кіля. Борти були збиті з дощок внахлест. Для підвищення непотоплюваності борта нарощували перев'язаними копицями очерету. У «чайок» не було палуби. (https://telegra.ph/file/c80e71646a2e524c028fa.jpg)

Одна щогла з вітрилом дозволяла 10-15 парам веслярів відпочивати під час попутного вітру. Західно-європейські фахівці вважали судна козаків примітивними, але «чайки» задовольняли потреби козаків. Вони були легкими, мобільними, непотоплюваними. До початку XVI століття флот запорізьких козаків представляв серйозну загрозу не тільки Чорноморському узбережжю. Про них дізналися і в Середземному морі.

Запорожці розробили власну тактику ведення морського бою, звану «осиний рій». За цієї тактики безліч дрібних суден оточували великі кораблі. З близької відстані козаки вели рушничний вогонь, а потім брали ці кораблі на абордаж.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6942

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