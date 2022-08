23 серпня - День чорної стрічки - Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму

Збройні Сили України вшановують пам’ять мільйонів тих, хто став жертвою тоталітарних режимів і пам’ятаємо та захищаємо цінності #ЄС, на яких будується наше суспільство: людську гідність, свободу та основні права від #російський_агресор. / 23d August - Black Ribbon Day - the European Day of Remembrance for Victims of stalinism and nazism. The Armed Forces of Ukraine commemorate millions those who fell victim to totalitarian regimes and remember and defend #EU values our society is built on: human dignity, freedom and fundamental rights from #russian_agressor.

23 серпня 1939 року відбулася подія, що стала спусковим механізмом найкривавішої трагедії в історії людства – Другої світової війни. У вересні 2008 року Європейський парламент своєю Декларацією визначив 23 серпня – день підписання Пакту між гітлером та сталіним – Європейським Днем пам'яті жертв сталінізму та нацизму.

На жаль, через вісім десятиліть світ побачив новий кривавий режим – путінізм, який обмежив свободи людей, порушив їхні права й зробив мільйони людей жертвами своєї ідеології.

Сьогодні європейці та українці відчули на собі нові страхіття війни – бомбардування міст, окупацію, анексію територій, загибель мирного населення. грабунки, ґвалтування, вбивства, страти.

росія - держава-терорист та спонсор терорисзму й країна-вбивця – вміє тільки руйнувати та вбивати!

Нацизм гітлера – вже засуджений світом на Нюрнберзькому процесі.

Комунізм сталіна і рашизм путіна – чекають суду не тільки історії, а й людства. Справедливе покарання обов’язково наступить!

Німецько-радянській війні передувала також змова срср і Німеччини щодо розподілу Східної Європи та Балкан. Протягом 1939 — першої половини 1941 років обидві держави ліквідували Польщу, країни Балтії, а також балканські держави. срср та Німеччина отримали спільні кордони, а також привід для наступу на сусіда для «звільнення» завойованих ним територій.

Угода про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, або Пакт Молотова — Ріббентропа (нім. Deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt) — розрахована на 10 років міждержавна угода, датована 23 серпня 1939 року, підписана у москві міністром закордонних справ Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом та Головою Ради народних комісарів, народним комісаром закордонних справ срср В’ячеславом Молотовим у присутності члена Політбюро ЦК ВКП(б), секретаря ЦК ВКП(б), члена Виконавчого комітету Комінтерну йосипа сталіна та посла Німеччини Вернера фон дер Шуленбурга.

Пакт гарантував нейтралітет радянського союзу в конфлікті Третього Рейху з Польщею та країнами Заходу, та надавав можливість захоплення колишніх територій російської імперії, а також територій, що ніколи їй не належали.

Підписання угоди 23 серпня 1939 року було важливим тактичним епізодом, що розкривав стратегічні наміри сторін — керівництва Третього Рейху та радянського союзу. Таємним додатковим протоколом визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між ними при очікуваному в ті дні нападі Німеччини на Польщу. срср не був партнером Заходу для протидії нацизму. У той час він сам був тоталітарною державою з карально-репресивною машиною. Його дії не збігалися з цілями західної демократії.

Європейський Парламент проголосив 23 серпня, на згадку про Пакт Молотова-Ріббентропа, Європейським днем пам’яті жертв сталінізму та нацизму. 3 липня 2009 року Комітет з демократії Парламентської асамблеї ОБСЄ прийняв резолюцію «Возз'єднання розділеної Європи», якою пропонувалося встановити 23 серпня Днем пам'яті жертв сталінізму та нацизму. Парламентська Асамблея ОБСЄ 3 липня прийняла Резолюцію «Заохочення прав людини та громадянських свобод у регіоні ОБСЄ в XXI столітті», у якій 23 серпня названо Загальноєвропейським Днем пам'яті жертв сталінізму та нацизму в ім'я збереження пам'яті жертв масових страт і депортацій.

19 серпня 1939 року — срср та Німеччина уклали торговельний договір

23 серпня 1939 року — срср та Німеччина уклали пакт про ненапад (Пакт Молотова — Ріббентропа) та розподіл сфер впливу у Східній Європі.

1 вересня 1939 року — Німеччина напала на Польщу.

17 вересня 1939 року — срср напав на Польщу.

30 листопада 1939 року — срср напав на Фінляндію.

14 липня 1940 року — срср окупував Литву, Латвію та Естонію.

18 грудня 1940 року — Німеччина затвердила план «Барбаросса».

1 червня 1941 року — Німеччина окупувала країни Балкан.

Залежність обох сторін, що воювали, від українського економічного, сировинного потенціалу, людських ресурсів зумовила вкрай безкомпромісний та кривавий характер бойових дій на території України. Через це українці з усіх народів, які були кинуті в горнило світової бійні, потерпіли чи не найбільше, як від нацистської агресії, так і від комуністичного режиму. Протистояння між Німеччиною й срср на території України не припинялося впродовж 40 місяців, на 35 з яких випадають активні бойові дії. На українських землях проведено 29 із 76 стратегічних наступальних операцій, під час яких знищено понад 60 % сил вермахту.

За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 млн людей, з них цивільного населення — близько 5 млн, 2,2 млн вивезено на примусові роботи до нацистської Німеччини, 10 млн втратило притулок. На цілковиті руїни перетворено понад 700 міст і майже 30 тисяч сіл.

Німецько-радянська війна показала руйнівну силу обох тоталітарних режимів. Усім відомі злочини нацистів на окупованих територіях України: Голокост, розстріли мирного населення, створення таборів смерті, спалення сіл. Не менш жорстокими були злочини сталінського режиму: розстріли політичних в’язнів на Західній Україні в червні-липні 1941 року, знищення центру Києва восени того ж року, підрив Дніпрогесу, потім — депортація кримських татар, примусове виселення автохтонних українців з їхніх етнічних земель.

У Європейський день пам’яті жертв сталінізму та нацизму ми вшановуємо пам’ять усіх тих, чиє життя скалічили й зруйнували ті два тоталітарні та авторитарні режими та продовжує робити те саме путінский рашизм.

Біль і несправедливість ніколи не кануть у забуття.

Ми пам'ятаємо!

Ми боремося за свободу України та Європи!

Перемогли фашизм й комунізм – переможемо й рашизм!

Текст на основі матеріалів: Руслан Ткачук, кореспондент Інформагентство АрміяInform, Український інститут національної пам'яті, УКРІНФОРМ

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

