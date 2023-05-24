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24 травня 1571 року Кримський хан Девлет Ґерай з військом підійшов до Москви

24 травня 1571 року Кримський хан Девлет Ґерай з військом підійшов до Москви

Війська хана пограбували та спалили московські посади та Земляне місто.

3 червня вогонь також перекинувся на Кремль: згорів Опричний двір та палац царя, в пожежі загинув і поранений головнокомандувач московського війська князь Іван Більський. Не маючи осадних знарядь, в оточені кам'яними стінами Кремль і Китай-город Девлет Ґерай не увійшов.

Похід був спровокований порушенням васальної присяги Московії Кримському ханству. Ще 1561 року московити «отримали грамоту константинопольського патріарха» (яка виявилась фальшивою), що стверджувала права Івана IV на царство. На 1563 рік відносини між Московським царством і Кримським ханством остаточно погіршились, що призвело до війни.

Джерело: @istoriya_ukrainy

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